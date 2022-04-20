Ср, 20.04.2022
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Латвийские спортивные журналисты о 9 мая

В Ригу прибывают министры иностранных дел Германии и стран Балтии

Министра иностранных дел Германии Анналена Бербок. ФОТО: GLEB GARANICH / POOL / EPA

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в среду, 20 апреля, примет прибывающую с визитом в Ригу министра иностранных дел Германии Анналену Бербок.

Также состоится встреча министров иностранных дел стран Балтии и Германии для обсуждения войны России против Украины и ситуации с безопасностью в регионе.

Как сообщили в МИД, в ходе визита в Латвию Бербок встретится также с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и директором Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО Янисом Сартсом.

В МИД состоится пресс-конференция Ринкевича и Бербок, а во второй половине дня в Малой гильдии - совместная пресс-конференция министров иностранных дел стран Балтии и Германии.

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