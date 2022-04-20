Жестокая война. Эвакуация животных в Украине

"Животные эко-парка находятся на фронте между оккупантами и нашими защитниками, находится постоянно под обстрелами. Торчат ракеты из вольеров, из земли. Ситуация там страшная, да", - рассказывает Игорь Посыпайко.

Во время оккупации Харькова русские обстреливали парк из минометов и стрелкового оружия.

Также во время кормежки животных русские расстреляли двоих работников парка. Были убиты уникальные виды животных ланы, валлийские козы, орангутанги.

По словам зоозащитников орки даже просто забирали яблоки и корм, которые волонтеры оставляли на территории парка для разбежавшихся животных.

"Животные не только от разрыва сердца умирали, от стресса. Было много парнокопытных, которые начинали бить об вольер, просто убивали себя сами", - отмечает зоозащитник.

Одну рысь волонтеры еще не успели эвакуировать – на фоне слышны взрывы, и животное, точно так же как и человек, начинает паниковать - даже большой хищник нервно мечется, не зная, где ему спрятаться от смерти.

"У пум, у тигров и белых леопардов просто были выкидыши из-за обстрелов, в клетках лежат не родившиеся мертвые котята", - рассказывает Посыпайко.

В первые дни войны всех маленьких животных удалось быстро эвакуировать, а вот с хищниками и большими рогатыми животными все было гораздо сложнее, только несколько дней назад волонтёры нашли все необходимое для их транспортировки. Животным вкалывают снотворное и грузят их в специальный транспорт.

"Вот котика усыпили, отнесли в клетку сейчас на манипулятор, и он поедет в Киев", - говорит зоозащитник.

Под Киевом зооактивисты создали приют, куда свозят со всей Украины пострадавших от войны животных. Наталья Попова одна из тех, кто принимает и выхаживает четырехлапых. Говорит, что каждый раз, что в глазах у человека, что в глазах у льва видит одно и тоже - огромный страх и безысходность.

"Когда приезжаешь в какое-то хозяйство спасать животных и когда среди трупов ходят живые – это страшное зрелище, в глаза им смотреть страшно", - говорит Наталья Попова.