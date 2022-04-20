Детокс: с чего начинать и чего не делать

Для начала стоит критично оценить привычки

Фармацевты интернет-аптеки еще с начала года отметили увеличение интереса жителей к препаратам, предназначенным для очищения организма и похудения. В январе, феврале и марте 2022 года клиенты приобрели на 123,9% больше препаратов для контроля веса, чем в октябре, ноябре и декабре 2021 года. Это показывает основные тенденции в контроле веса, а также тенденцию новогодних обещаний. Однако очищение организма или детокс - это комплексный и регулярный процесс, поэтому лишь используя предназначенные для этой цели препараты, строгие диеты или голодание желаемого результата достичь не удастся.

При желании очистить организм, для начала стоит выяснить, каким образом в него попадает большая часть токсичных веществ. Токсичные вещества могут накапливаться в организме, если в рационе присутствует много пищевых продуктов, содержащих различные добавки: красители, консерванты, подсластители. Не стоит забывать и о влиянии ежедневного стресса и напряжения, недостаточном количестве физической активности, недостатке сна, а также влиянии на организм курения и употребления алкоголя.

Необходимо внимательно следить за сигналами своего организма

О том, что организм "загрязнен", могут свидетельствовать регулярно повторяющиеся или долговременные нарушения работы пищевого тракта: повышенная секреция желудочной кислоты, вздутие живота, чувство тяжести в желудке, запоры. Характерные симптомами являются усталость и бессонница. Из-за ослабления иммунной системы человек может стать более восприимчивым к бактериальным и вирусным инфекциям.

"Признаком "загрязненного" организма может быть запах изо рта или неприятный запах тела, различные высыпания, акне, сероватая кожа или небольшие пигментные пятна. В организме может задерживаться вода: об этом могут свидетельствовать так называемые мешки под глазами, опухшие пальцы, ступни, увеличенная масса тела", - объясняет Эгия Екабсоне, фармацевт аптеки Azeta.lv.

Важно - не впадать в крайности

Фармацевт рекомендует не впадать в крайности и очищать организм комплексно и постепенно: "Чтобы улучшить самочувствие, рекомендуется много двигаться и принимать в пищу как можно меньше обработанных пищевых продуктов. Употреблять много клетчатки, которая помогает создать благоприятные условия для хороших бактерий, живущих в кишечном тракте, и пить достаточное количество воды".

Если необходимо, употреблять определенные препараты растительного происхождения

Чтобы комплексно очистить организм, можно применять препараты растительного происхождения. Перед этим рекомендуется проконсультироваться с фармацевтом. Для этой цели подойдет и так называемый зеленый суперфуд под названием спирулина, который содержит много антиоксидантов и восстанавливает поврежденные клетки организма.

"Можно выбрать и препараты с силимарином, куркумином, а также одуванчиком, корнем лопуха и листьями крапивы, артишоками. Эти препараты могут улучшить работу печени и помочь быстрее вывести из организма токсичные вещества. Корень цикория и лекарственной спаржи, листья и почки березы стимулируют работу почек и способствуют выведению жидкости из организма с мочой. Измельченные семена льна и ячменя можно использовать для улучшения работы желудочно-кишечного тракта. Также полезны витамин Е, витамины группы В, бета-каротин и минералы - магний, кальций, железо, калий, цинк", - перечисляет фармацевт Azeta.lv Эгия.

Прежде чем выбирать и использовать какие-либо пищевые добавки, сначала следует проконсультироваться с врачом или фармацевтом. Фармацевты Azeta.lv предоставляют бесплатные консультации онлайн или по телефону.