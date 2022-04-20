Дело против Журавлева передано в суд. Он выступал против независимости Латвии

Не назвав имя человека, прокуратура сообщила агентству LETA, что мужчину обвиняют в том, что он публично выступал против государственной независимости, суверенитета, территориального единства, государственной власти и государственного устройства Латвии в порядке, не предусмотренном Конституцией.

Согласно постановлению о передаче уголовного дела в суд, в марте 2020 года обвиняемый заочно участвовал в информационно-аналитических выпусках радиопрограммы на русском языке, которые шли в прямом эфире.

Обвиняемый среди прочего развил дискуссию, похвалив политику, проводимую президентом России Путиным, и заявив: "Я поддерживаю эту версию оккупации и говорю: да, оккупация была, и я призывал Владимира Владимировича Путина снова оккупировать.

И снова оккупируйте нас, потому что мы должны спасти остальную Латвию, русские выживут".

Обвиняемый, прямо и активно участвовавший в дискуссиях, умышленно и публично обращался к радиослушателям со своими заявлениями, неоднократно призывал к повторной оккупации Латвии Россией, призывал к действиям против государственной независимости, суверенитета, территориального единства, государственной власти и государственного строя, тем самым нарушая Конституцию, заявили в прокуратуре.

Санкцией за это правонарушение является лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или штраф.

Дело передано в суд Видземского предместья города Риги.

Уже сообщалось, что обвинительное заключение было инициировано Службой государственной безопасности.

1 июля прошлого года Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение отозвать лицензию на вещание, выданную SIA Pikal un partneri программе Radio PIK в связи с выявленными нарушениями. Журавлев является крупнейшим владельцем этой компании.

Такое решение принято в связи с тем, что в течение года в деятельности Radio PIK было выявлено три существенных нарушения Закона об электронных СМИ.

В первом случае наказание было назначено за распространение грубых и нецензурных выражений, во втором случае - за разжигание войны или военного конфликта, насильственное свержение государственной власти или насильственное изменение государственного строя, за подрыв территориальной целостности государства либо за совершение иного преступления в рамках информационно-аналитической программы. В третьем случае было установлено, что программа не обеспечивала разнообразия мнений в распространяемых информационных и аналитических дискуссионных программах.

Нарушен также Закон о предвыборной агитации, так как установлено, что в дискуссионных передачах, транслировавшихся на Radio PIK с 17 по 27 августа 2020 года, к участию в обсуждении приглашались в основном представители одной политической силы, тем самым в большей степени отражались взгляды и позиции этой политической силы.

Все решения NEPLP о нарушениях судом оставлены без изменений и вступили в законную силу. В общей сложности штраф, наложенный на радио, составляет 18 500 евро, которые не были оплачены до 1 июля.

Журавлев считает решение об отзыве прав на вещание необоснованным и несоразмерным. Нарушения, выявленные NEPLP, были совершены гостями эфира, но NEPLP, по словам Журвалова, по существу требовал от Radio PIK введения внутренней цензуры в прямом эфире, что противоречит статье 100 Конституции о свободе выражения своих взглядов и запрете цензуры.