Россия закрывает генконсульство Латвии в Санкт-Петербурге и консульство в Пскове
Россия закрывает генконсульства Латвии, Эстонии, Литвы в Санкт-Петербурге и консульство Латвии в Пскове.
Россия закрывает генконсульства Латвии, Эстонии, Литвы в Санкт-Петербурге и консульство Латвии в Пскове.
Сотрудники консульств объявляются персонами нон грата, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел России.
цитирует "Медуза" МИД РФ.
В официальном сообщении МИД РФ, опубликованном сегодня, указывается, что данная мера является ответом на закрытие российских консульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и Тарту, пишет Русская служба ВВС.
Напомним, в начале апреля Латвия, Литва и Эстония, как и многие другие страны Евросоюза, объявили о высылке дипломатов, а также о закрытии консульств РФ.
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