Россия закрывает генконсульство Латвии в Санкт-Петербурге и консульство в Пскове

Сотрудники консульств объявляются персонами нон грата, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

"Послам Латвии, Эстонии и временной поверенной в делах Литвы в РФ также заявлен протест в связи с недружественными действиями этих стран",

цитирует "Медуза" МИД РФ.

В официальном сообщении МИД РФ, опубликованном сегодня, указывается, что данная мера является ответом на закрытие российских консульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и Тарту, пишет Русская служба ВВС.

Напомним, в начале апреля Латвия, Литва и Эстония, как и многие другие страны Евросоюза, объявили о высылке дипломатов, а также о закрытии консульств РФ.