Сейм принял решение: поддерживающих военные преступления смогут лишать гражданства Латвии

Т о есть лишены его могут быть только лица с двойным гражданством, но не те, у кого гражданство Латвии единственное.

Принятые сегодня парламентом поправки, которые были предложены Министерством юстиции и позже уточнены комиссией по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, предусматривают лишение латвийского гражданства того лица, которое предоставило значительную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку стране или лицам, предпринимавшим такие действия, как геноцид, преступления против мира, преступления против человечности, военные преступления, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств или конституционному порядку.

Гражданство можно будет аннулировать и в том случае, если лицо само принимало участие в вышеуказанных действиях.

Гражданства лишат, если в результате человек не станет лицом без гражданства, соответственно, под действие закона попадают лица с двойным гражданством, но не попадают сторонники военных преступлений, у которых единственное гражданство - латвийское.

Информацию о том, что определенное лицо совершило любое из упомянутых выше деяний, будут предоставлять органы национальной безопасности.

Оспаривание и обжалование решения о лишении гражданства не приостанавливает его действия.

Как уже сообщалось, вопрос стал актуальным после вторжения России в Украину 24 февраля. С принятием таких поправок государство получит основание принять решение о лишении гражданства российского миллиардера Петра Авена.