Почему Путин отказался от штурма "Азовстали" в Мариуполе: возможные причины

ФОТО: BBC

По данным министра, на территории завода остаются около двух тысяч человек.

"Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным, приказываю отменить. - сказал Путин после доклада Шойгу о ситуации в Мариуполе. - Это тот случай, когда мы должны думать - то есть, мы всегда должны думать, но в данном случае, тем более, о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в катакомбы и ползать там под землей на этих промышленных объектах. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела".

Путин также пообещал, что сдавшимся украинским военным будет гарантирована жизнь.

Мариуполь осаждали почти два месяца ФОТО: Reuters

Отказ от штурма "Азовстали" на первый взгляд выглядел как жест доброй воли со стороны Путина, продиктованный заботой о жизни и здоровье российских военных - в то время как генералы вроде как были полны решимости в самое ближайшее время покончить с обороняющимися.

"Что касается тех, кто скрылся на заводе "Азовсталь" и заблокирован там основательно и по всему периметру, нам на это требуется порядка трёх-четырёх дней для того, чтобы завершить и эту работу в "Азовстали", - такими словами закончил свой доклад Путину Шойгу.

И тут же последовал приказ Путина отменить штурм.

Почему Путин передумал штурмовать "Азовсталь"?

Версия-1 - военная

"Азовсталь" - огромный завод еще советской постройки, под ним находится целый подземный город с разветвленной системой коммуникаций. По некоторым сведениям, отдельные его сооружения способны выдержать даже ядерный удар.

Завод обороняет крупная, хорошо подготовленная и мотивированная к продолжению сопротивления группировка украинских военных. Информации о том, какими запасами оружия, боеприпасов и продовольствия располагают обороняющиеся, нет. Зато точно известно, что у осажденных есть доступ к морю, а следовательно, и неограниченные запасы воды (питьевую из морской можно получать выпариванием), что в условиях блокады даже важнее, чем запасы продовольствия.

Штурм такого укрепрайона силами пехотных подразделений (а иначе никак) может длиться неделями без гарантированного результата, огромные потери при этом неизбежны, а чем их восполнить - большой вопрос.

ФОТО: BBC

С конца февраля - начала марта, когда началось российское наступление на Мариуполь, украинские войска на этом направлении сковывают крупные силы россиян и "Донецкой народной республики" - президент Украины Владимир Зеленский недавно говорил о 10-тысячной группировке противника, и это не считая солдат, убитых и раненых в ходе боев.

В настоящее время анонсированное крупное российское наступление на юге Донбасса (по линии Гуляйполе - Великая Новоселка) развивается вяло. Но если туда перебросят силы, выделенные на штурм Мариуполя, ситуация для Украины может там серьезно осложниться.