Почему солдаты на войне насилуют и убивают: психологи о преступлениях

Один из них - видео с беспилотника. На нем - группа российских танков на безлюдной улице украинского города Буча. Мирный житель - неизвестный мужчина на велосипеде - проезжает перекресток на большом расстоянии от бронемашин. Они стреляют по нему несколько раз: пока человек не падает замертво. Почему это происходит? Клинический психолог Томас Эльберт предлагает два возможных объяснения этого преступного поведения. Во-первых, военные могли почувствовать угрозу. Ведь могло случиться, что человек вдруг достанет противотанковое оружие и выстрелит.

Во-вторых, "стрелять в другого человека им было весело", осуждающе говорит Томас Эльберт. В их собственном восприятии военные стреляют не в человека, а в нелюдей, как это внушает им пропагандистская машина. К тому же для бойцов - а в танке всегда находятся несколько военных - это, по словам ученого, отчасти забава: целиться и точно попадать. "Вы видели, как я выстрелил? Класс!", - говорят они, воспринимая происходящее скорее как стрельбу по мишени, а не по человеку. Ощущение, что убивать весело, хорошо известному любому, кто когда-либо играл в компьютерные шутеры. Эльберт сталкивался с этим в Руанде, изучая там геноцид. Один американец рассказывал ему, что такая стрельба сравнима с уколом героина.

Изнасилование как оружие войны?

Сообщения об изнасилованиях также не единичны. Историю о том, как под Киевом российские военные выстрелом в живот убили мужа, а жену изнасиловали, подтвердили несколько расследований. Убитого мужа супруга затем похоронила в собственном саду. Часто говорят, что изнасилование используется как оружие войны. Но это лишь в десяти процентах случаев, объясняет Томас Эльберт, изучающий преступления, происходящие на войне. Редко бывает, что генералы отдают приказ насиловать женщин, чтобы заставить врага сдаться.

"Изнасилование - это, так сказать, право победителя", - объясняет суть преступного поведения, наблюдаемого у солдат на войне профессор клинической психологии Эльберт. Ученый на разных континентах опрашивал военных на эту тему. Большинство сказали, что командиры терпели такое поведение, но не приказывали. Военные говорили: "Мы бы предпочли иметь секс по любви, но этого не было. Поэтому мы брали то, что было возможно". По мнению ученого, изнасилования на войне куда реже становятся результатом приказа или жестокости, а чаще - животного инстинкта и похоти.