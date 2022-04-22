KNAB: коррупция в Латвии больше не главная проблема

Как сообщила представитель LPS Элла Петермане, оценивая ситуацию в самоуправлениях за последние годы, течение признало, что оно существенно улучшилось. То есть самоуправления внедрили улучшения в отношении действий самоуправлений и создания механизмов внутреннего контроля, чтобы внимание БПБК в отношении предотвращения коррупции, борьбы с борьбой и конфликтами интересов, сократилось.

Как проинформировала представитель Латвийского союза самоуправлений (LPS) Элле Петермане, оценивая ситуацию в самоуправлениях за прошлые годы, Страуме признал, что она существенно улучшилась. То есть самоуправления внедрили улучшения в отношении действий самоуправлений и создания механизмов внутреннего контроля, чтобы внимание KNAB в отношении предотвращения коррупции, борьбы с борьбой и конфликтами интересов, сократилось.

Начальник KNAB подчеркнул, что коррупция в Латвии, в том числе и в самоуправлениях, больше не является основной проблемой, поскольку ситуация улучшилась как с помощью нормативного регулирования, так и само общество развилось.

При этом самоуправления должны продолжать совершенствовать механизмы предотвращения коррупции и конфликта интересов, разрабатывая и вводя эффективную систему внутреннего контроля, идентифицируя и оценивая возможные риски, регулярно совершенствуя знания и понимание должностных лиц и работников самоуправления об антикоррупционных, этических вопросах.

В свою очередь, председатель LPS Гинтс Каминскис отметил, что уровень доверия у самоуправлений намного выше, чем у учреждений государственного управления, но нередко у жителей возникли ошибочное, не основанное на фактах мнение, что в Латвии очень высокий уровень коррупции, что не соответствует действительности.

Согласно результатам опроса, проведенного Latvijas fakti по заказу KNAB в начале 2021 года, 94% жителей признали, что в течение последних 12 месяцев не стали жертвами или свидетелями случаев коррупции, одновременно критически говоря о честности должностных лиц по вопросам коррупции.