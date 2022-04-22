На выходных возобновит работу фонтан у Дома конгрессов

Самый большой фонтан Риги находится в парке Кронвалда у Дома конгрессов. Подсвеченные струи воды из него могут подниматься на высоту до пяти метров.

Фонтан нуждался в ремонте из-за накопившихся технических проблем и многолетних повреждений.

В ведении Рижского самоуправления находятся 13 фонтанов - десять стационарных и три плавучих.

Открытие фонтана состоится в субботу, 23 апреля, в 12 часов дня. В мероприятии примут участие председатель комитета жилья и окружающей среды Рижской думы Эдмунд Цепуритис и руководитель департамента жилья и окружающей среды Рижской думы Эдийс Пелшс.

Как уже сообщалось, в ходе работ по реставрации наземной части фонтана были демонтированы и очищены гранитные плиты, восстановлена горизонтальная и вертикальная гидроизоляция, загрунтовано и отремонтировано основание, изготовлены новые гранитные плиты, а также проведена проверка и профилактический ремонт водостойких светильников в фонтане.

В ходе ремонтных работ фонтана выяснилось, что его предыдущий ремонт был выполнен некачественно - часть плитки отделилась от основания, и было необходимо ее восстановить.

При демонтаже плитки выяснилось, что при проведении предыдущих ремонтных работ также не были соблюдены требования строительно-технологического процесса для данного вида ремонтных работ: с плиток не была удалена прежняя гидроизоляция перед тем, как на них был нанесен клей и новый слой гидроизоляции.

Это привело к увеличению расходов на плитку. Строителям пришлось доставлять дополнительную плитку для завершения ремонтных работ.

Ремонт фонтана выполнило Būvtehnikas pakalpojumi.