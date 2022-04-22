Япония впервые за почти 20 лет назвала Курильские острова "незаконно оккупированными"

"Крупнейшие опасения по поводу отношений России и Японии - о северных территориях, которые являются японскими территориями, и на которые у Японии есть право суверенитета, но которые в данный момент незаконно оккупированы Россией", - говорится в ежегодном сообщении о дипломатической политике.

В последний раз МИД Японии использовал эту фразу для описания статуса островов в своем ежегодном политическом сообщении в 2003 году.

В другие года японские дипломаты предпочитали не употреблять фразу "незаконно оккупированные" острова.

Месяц назад МИД РФ сообщил, что Россия прекращает переговоры с Японией о заключении официального мирного договора после Второй мировой войны, так как Москве не нравится реакция Токио на вторжение России в Украину.

Между Японией и Россией после Второй мировой войны до сих пор не заключен официальный договор о мире, так как между странами существует территориальные разногласия.

Оккупированную советскими войсками в 1945 году южную часть Курильских островов Япония по-прежнему считает своими северными территориями.

В свою очередь Москва считает, что суверенитет России над этими островами не подлежит сомнению.

Как и весь остальной цивилизованный мир, Япония, реагируя на агрессию России против Украины, ввела против Москвы суровые санкции.

В опубликованном в пятницу сообщении Япония также осторожно высказывается о Китае, хотя ранее Токио выражало опасения о возросшей активности морских сил Пекина в регионе.

"Важно создавать конструктивные и стабильные отношения между Японией и Китаем", - говорится в сообщении, где, впрочем, выражаются и опасения по поводу "попыток Пекина силой изменить статус-кво в Восточном и Южно-Китайском море.