Япония впервые за почти 20 лет назвала Курильские острова "незаконно оккупированными"
Япония впервые за почти 20 лет сообщила, что Россия незаконно оккупировала Курильские острова, сообщает AFP.
Япония впервые за почти 20 лет сообщила, что Россия незаконно оккупировала Курильские острова, сообщает AFP.
"Крупнейшие опасения по поводу отношений России и Японии - о северных территориях, которые являются японскими территориями, и на которые у Японии есть право суверенитета, но которые в данный момент незаконно оккупированы Россией", - говорится в ежегодном сообщении о дипломатической политике.
В другие года японские дипломаты предпочитали не употреблять фразу "незаконно оккупированные" острова.
Месяц назад МИД РФ сообщил, что Россия прекращает переговоры с Японией о заключении официального мирного договора после Второй мировой войны, так как Москве не нравится реакция Токио на вторжение России в Украину.
Между Японией и Россией после Второй мировой войны до сих пор не заключен официальный договор о мире, так как между странами существует территориальные разногласия.
Оккупированную советскими войсками в 1945 году южную часть Курильских островов Япония по-прежнему считает своими северными территориями.
В свою очередь Москва считает, что суверенитет России над этими островами не подлежит сомнению.
Как и весь остальной цивилизованный мир, Япония, реагируя на агрессию России против Украины, ввела против Москвы суровые санкции.
"Важно создавать конструктивные и стабильные отношения между Японией и Китаем", - говорится в сообщении, где, впрочем, выражаются и опасения по поводу "попыток Пекина силой изменить статус-кво в Восточном и Южно-Китайском море.
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