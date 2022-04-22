Политика Кара‑Мурзу арестовали по делу о "фейках" про российскую армию

Об уголовном преследовании политика стало известно в пятницу. Сам он находился в спецприемнике, где отбывал 15 суток ареста по статье о неповиновении полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП). Поводом для протокола стало поведение Кара-Мурзы, который "при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на их требование остановиться попытался скрыться", следует из рапорта полицейских.

Отравления оппозиционера

Владимир Кара-Мурза-младший - сын известного российского журналиста Владимир Кара-Мурзы. Он активно способствовал продвижению так называемого "Списка Магнитского" в США в 2012 году. В мае 2015 года политик едва не погиб в результате отравления. В 2017 году он вновь попал в больницу с аналогичными симптомами.

В 2021 году журналисты Bellingcat, Der Spiegel и The Insider проанализировали поездки Владимира Кара-Мурзы в 2015 и в 2017 годах и сравнили их с перемещениями предполагаемых сотрудников Института криминалистики ФСБ и сотрудников Второй службы ФСБ (Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. - Ред.), которые ранее были идентифицированы расследователями как принимавшие участие в совместных операциях с членами возможного "отряда отравителей" Алексея Навального.

Авторы публикаций признали, что у них не было широкого доступа к телефонным метаданным, поэтому они не смогли установить, где находились предполагаемые сотрудники ФСБ за несколько часов до отравлений Кара-Мурзы. Тем не менее журналисты с уверенностью говорили, что "ФСБ следила за ним в течение нескольких месяцев до обоих случаев отравления".

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