Пт, 22.04.2022
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Михаил Ходорковский

Политика Кара‑Мурзу арестовали по делу о "фейках" про российскую армию

Владимир Кара-Мурза. ФОТО: ALEXANDER NEMENOV

Басманный суд арестовал политика Владимира Кара‑Мурзу до 12 июня. Против него возбудили дело о "фейках" про российскую армию. Ему вменяют пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК. Наказание по ней до 10 лет лишения свободы. Адвокат Вадим Прохоров сообщил, что поводом для возбуждения уголовного дела стало выступление Кара-Мурзы в Палате представителей от штата Аризона 15 марта 2022 года, во время которого он назвал действия России в Украине военными преступлениями.

Об уголовном преследовании политика стало известно в пятницу. Сам он находился в спецприемнике, где отбывал 15 суток ареста по статье о неповиновении полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП). Поводом для протокола стало поведение Кара-Мурзы, который "при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на их требование остановиться попытался скрыться", следует из рапорта полицейских.

Отравления оппозиционера

Владимир Кара-Мурза-младший - сын известного российского журналиста Владимир Кара-Мурзы. Он активно способствовал продвижению так называемого "Списка Магнитского" в США в 2012 году. В мае 2015 года политик едва не погиб в результате отравления. В 2017 году он вновь попал в больницу с аналогичными симптомами.

В 2021 году журналисты Bellingcat, Der Spiegel и The Insider проанализировали поездки Владимира Кара-Мурзы в 2015 и в 2017 годах и сравнили их с перемещениями предполагаемых сотрудников Института криминалистики ФСБ и сотрудников Второй службы ФСБ (Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. - Ред.), которые ранее были идентифицированы расследователями как принимавшие участие в совместных операциях с членами возможного "отряда отравителей" Алексея Навального.

Авторы публикаций признали, что у них не было широкого доступа к телефонным метаданным, поэтому они не смогли установить, где находились предполагаемые сотрудники ФСБ за несколько часов до отравлений Кара-Мурзы. Тем не менее журналисты с уверенностью говорили, что "ФСБ следила за ним в течение нескольких месяцев до обоих случаев отравления".

В РФ 100 человек - фигуранты дел за антивоенные высказывания и действия

Между тем в России уже 100 человек - фигуранты уголовных дел за антивоенные высказывания и действия, написал в Telegram адвокат Павел Чиков. По его словам, большинство дел связаны с "фейками" о российской армии и других госорганах (статья 207.3 УК). По другим статьям - за призывы к санкциям (статья 284.2 УК) и повторную дискредитацию вооруженных сил (280.3 УК) - пока дела не возбуждались. На втором месте - дела о "вандализме", в основном - по мотиву ненависти. На третьем - "насилие против полицейских", отметил Чиков.

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