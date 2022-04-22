Борис Джонсон: война в Украине может продлиться до конца следующего года

Джонсон также заявил о том, что скоро вновь откроется дипломатическая миссия Великобритании в Киеве, закрытая по соображениям безопасности незадолго до российского вторжения, когда западные разведки предсказывали захват украинской столицы в считанные дни.

Британский посол в Украине Мелинда Симмонс уже заявила, что она уже в пути.

Сам Джонсон посетил Киев в начале апреля и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Ранее британский премьер обещал предоставить Украине оружие на 100 млн фунтов.

Британские танки для Польши: Борис Джонсон поднимает ставки

Комментарий корреспондента Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнка Гарднера

Если Британия в самом деле отправит свои танки в Польшу взамен ее собственных Т-72, которые будут переданы Украине, это будет очень значительным шагом.

По словам одного из высокопоставленных британских военных, это с одной стороны лишний раз подчеркивает решимость Лондона оказать помощь Украине, но с другой увеличивает шансы самой Британии, да и НАТО, со временем быть втянутыми в этот конфликт.

В Министерстве обороны говорят, что на замену в Польшу будут отправлены основные танки сухопутных сил "Челлендждер 2". Отправка в саму Украину британских танков или их экипажей не планируется.

До недавних пор страны НАТО не спешили снабжать Украины тяжелым вооружением из опасений, что это может настроить против них президента Путина и привести к полномасштабной войне в Европе, что неизменно приведет к прямому конфликту НАТО с Россией.

Однако вся эта сдержанность Запада стала улетучиваться по мере поступления все новых и новых сообщений о зверствах российских войск, особенно в Буче.

Польша отправляет в Украину танки, Словакия уже отправила туда свои ракетные комплексы С-300, из США вот-вот прибудут мощные дальнобойные гаубицы.

Украинская армия, по численности и оснащению оружием многократно уступающая российской, как никогда нуждается в этой помощи, учитывая развертывающееся наступление России на Донбассе.

Впрочем и президент Путин не скрывает своего раздражения в связи с тем, что НАТО оказывает помощь его врагам, и испытания на этой неделе баллистической ракеты, способной нести ядерный боезаряд, было призвано недвусмысленно напомнить Западу об огромном российском арсенале стратегически ядерных вооружений.

Джонсон в Индии

Британский премьер посетил Индию в преддверии новых переговоров на следующей неделе, где, по его словам, стороны собираются совершить прорыв в разработке нового двустороннего торгового соглашения, необходимость в котором возникла после выхода Британии из ЕС.

Борис Джонсон встретился в Дели с Нарендрой Моди впервые с осени прошлого года ФОТО: Reuters

После встречи со своим индийским коллегой Нарендрой Моди в Дели Джонсон пообещал заключить соглашение к индийскому празднику Дивали в конце октября.