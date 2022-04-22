Борис Джонсон: война в Украине может продлиться до конца следующего года

Выступая на пресс-конференции в Дели, где он провел переговоры со своим индийским коллегой Нарендрой Моди, премьер-министр Борис Джонсон сказал, что правительство рассматривает возможность оказания поддержки другим странам, собирающимся отправить тяжелые вооружения из своих запасов на помощь Украине, чтобы восполнить их арсеналы.
Британский премьер согласился с выводами разведки, предположившей, что война в Украине может продлиться до конца следующего года.
"Мы рассматриваем возможность отправки танков в Польшу, чтобы помочь им, поскольку они отправляют часть своих Т-72 в Украину, а также другие подобные шаги", - сказал Джонсон.
Отвечая на вопросы журналистов о возможном продолжении бомбежек и ракетных обстрелов до конца следующего года и возможной победе России в конфликте, премьер-министр сказал, что, к сожалению, это вполне реально.
"У Путина огромная армия. У него очень сложное политическое положение, потому что он совершил катастрофическую ошибку. Единственный вариант, который у него сейчас есть, - это продолжать использовать свой отвратительный, жестокий подход, основанный на артиллерийских обстрелах, пытаясь сокрушить украинцев", - сказал Борис Джонсон.
"Я думаю, какого бы военного превосходства Владимир Путин ни добился в ближайшие несколько месяцев, - а я согласен с тем, что это может затянуться надолго, - он не сможет покорить дух украинского народа", - отметил премьер-министр.
Джонсон также заявил о том, что скоро вновь откроется дипломатическая миссия Великобритании в Киеве, закрытая по соображениям безопасности незадолго до российского вторжения, когда западные разведки предсказывали захват украинской столицы в считанные дни.
Британский посол в Украине Мелинда Симмонс уже заявила, что она уже в пути.
Сам Джонсон посетил Киев в начале апреля и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Ранее британский премьер обещал предоставить Украине оружие на 100 млн фунтов.
Британские танки для Польши: Борис Джонсон поднимает ставки
Комментарий корреспондента Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнка Гарднера
Если Британия в самом деле отправит свои танки в Польшу взамен ее собственных Т-72, которые будут переданы Украине, это будет очень значительным шагом.
По словам одного из высокопоставленных британских военных, это с одной стороны лишний раз подчеркивает решимость Лондона оказать помощь Украине, но с другой увеличивает шансы самой Британии, да и НАТО, со временем быть втянутыми в этот конфликт.
В Министерстве обороны говорят, что на замену в Польшу будут отправлены основные танки сухопутных сил "Челлендждер 2". Отправка в саму Украину британских танков или их экипажей не планируется.
До недавних пор страны НАТО не спешили снабжать Украины тяжелым вооружением из опасений, что это может настроить против них президента Путина и привести к полномасштабной войне в Европе, что неизменно приведет к прямому конфликту НАТО с Россией.
Однако вся эта сдержанность Запада стала улетучиваться по мере поступления все новых и новых сообщений о зверствах российских войск, особенно в Буче.
Польша отправляет в Украину танки, Словакия уже отправила туда свои ракетные комплексы С-300, из США вот-вот прибудут мощные дальнобойные гаубицы.
Украинская армия, по численности и оснащению оружием многократно уступающая российской, как никогда нуждается в этой помощи, учитывая развертывающееся наступление России на Донбассе.
Впрочем и президент Путин не скрывает своего раздражения в связи с тем, что НАТО оказывает помощь его врагам, и испытания на этой неделе баллистической ракеты, способной нести ядерный боезаряд, было призвано недвусмысленно напомнить Западу об огромном российском арсенале стратегически ядерных вооружений.
Джонсон в Индии
Британский премьер посетил Индию в преддверии новых переговоров на следующей неделе, где, по его словам, стороны собираются совершить прорыв в разработке нового двустороннего торгового соглашения, необходимость в котором возникла после выхода Британии из ЕС.
После встречи со своим индийским коллегой Нарендрой Моди в Дели Джонсон пообещал заключить соглашение к индийскому празднику Дивали в конце октября.
По словам Джонсона, сделка может вывести торговлю между Великобританией и Индией на качественно новый уровень.
Эксперты говорят, что любое соглашение с Индией в этом году, вероятно, станет предшественником полного соглашения, поскольку переговоры все еще находятся на относительно ранней стадии.
В преддверии встречи пресс-служба премьер-министра объявила, что Британия планирует упростить правила лицензирования экспорта военной техники в Индию.
Правительство Великобритании обещает оказать Дели поддержку в производстве истребителей, чтобы сократить объем индийских закупок оружия в России.
Джонсон также сказал, что во время встречи с Моди поднял вопрос об отношениях Индии с Россией. По словам Джонсона, индийский лидер в весьма крепких выражениях отозвался о произошедшем в Буче. Он также сказал, что Индия хочет, чтобы российские войска вышли из Украины и чтобы там наступил мир.
Наряду с другими западными странами Британия пытается убедить Индию отказаться от своей нейтральной позиции и присоединиться к осуждению Москвы, которая выступает крупнейшим поставщиком оружия в страну.
Ранее Индия осудила массовые убийства мирных жителей российскими военными в украинском городе Буча: это стало самым жестким заявлением после российского вторжения.
Однако с начала вторжения в феврале индийские официальные лица не обвиняли Россию в насилии и не критиковали ее действия напрямую.
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