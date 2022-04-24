При обстреле в Одессе погибли три поколения одной семьи

В субботу Россия обстреляла Одессу крылатыми ракетами, поразив как военный объект, так и жилые дома, в результате чего погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе трехмесячная Кира, ее мама Валерия и бабушка.

Незадолго до начала обстрела отец Валерии, Юрий, пошел в магазин, чтобы купить кулич к Пасхе, но по возвращении увидел, что в дом, где находилась его квартира, попала ракета.

"Единственная цель российских ракетных ударов по Одессе - террор", - написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма и обращаться с ней необходимо соответствующим образом. Ни бизнеса, ни контактов, ни культурных проектов. Нам нужна стена между цивилизацией и варварами, которые обстреливают мирные города ракетами", - подчеркнул министр.