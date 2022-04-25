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Минимум 110 человек погибли в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на нелегальном нефтеперерабатывающем заводе на юге Нигерии, сообщает AFP.

Как указывает полиция, взрыв произошел пятницу вечером в штате Риверс.

Многие жертвы с ожогами были найдены в округе в зарослях кустов и лесах, где они упали на бегу и умерли. Найдены также сгоревшие машины и емкости, в которых содержалась краденая сырая нефть и нефтепродукты.

В Нигерии, богатой нефтью и газом, процветает деятельность нелегальных нефтеперерабатывающих заводов, несмотря на борьбу правительства государства с ними. В правительстве заявляют, что из-за кражи нефти и вандализма в стране теряется 200 тысяч баррелей сырой нефти в день.