Взрыв на нелегальном нефтезаводе в Нигерии: минимум 110 погибших
Минимум 110 человек погибли в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на нелегальном нефтеперерабатывающем заводе на юге Нигерии, сообщает AFP.
Как указывает полиция, взрыв произошел пятницу вечером в штате Риверс.
Многие жертвы с ожогами были найдены в округе в зарослях кустов и лесах, где они упали на бегу и умерли. Найдены также сгоревшие машины и емкости, в которых содержалась краденая сырая нефть и нефтепродукты.
В Нигерии, богатой нефтью и газом, процветает деятельность нелегальных нефтеперерабатывающих заводов, несмотря на борьбу правительства государства с ними. В правительстве заявляют, что из-за кражи нефти и вандализма в стране теряется 200 тысяч баррелей сырой нефти в день.
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