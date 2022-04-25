Пн, 25.04.2022
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Святослав Паламар, заместитель командира украинского полка "Азов"

Covid-19: Больница Страдиня не планирует отменять меры эпидемиологической безопасности

Больница им. Страдиня. Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Хотя заболеваемость Covid-19 снижается, клиническая больница им. Страдиня пока не планирует отменять меры эпидемиологической безопасности, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью больницы Эвия Милейко.

Она отметила, что в больнице лечатся пациенты после тяжелых операций, с очень серьезными осложнениями, поэтому необходима большая осторожность с посещениями, которые пока не разрешены.

"Также следует принимать во внимание то, что в Латвии распространяется грипп", - отметила Милейко.

Потоки пациентов в больнице также контролируются - все инфекционные больные находятся в изоляционных палатах.

В настоящее время при поступлении в стационар пациентам проводятся тесты на Covid-19, но больница следит за актуальной эпидемиологической ситуацией, и, возможно, в скором времени необходимость тестирования может быть пересмотрена, сказала Милейко.

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