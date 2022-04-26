Останется ли ФРГ без света, если не будет ни АЭС, ни угля и газа из РФ

Атомная энергетика ФРГ тоже сильно зависит от России

Тезис про отключение АЭС является реакцией на предложения временно отложить окончательный отказ Германии от атомной энергетики, намеченный на конец этого года. С такой идеей некоторые немецкие политики и СМИ начали выступать еще прошлой осенью в обстановке резкого удорожания природного газа. На фоне войны России против Украины и дискуссий о необходимости ввести эмбарго ЕС на импорт российских энергоносителей призывы пересмотреть решение, принятое в 2011 году под впечатлением аварии на японской АЭС "Фукусима", стали звучать более настойчиво.

Атомная электростанция Isar 2 в Баварии - одна из последних трех действующих немецких АЭС ФОТО: DW

Так, в начале апреля Маркус Зёдер (Markus Söder), премьер-министр Баварии и лидер консервативной партии ХСС (блок ХДС/ХСС на федеральном уровне находится в оппозиции), предложил до тех пор, пока Германия не обеспечит себе замену газа из России, "как минимум на пять лет" продлить срок действия не только трех оставшихся энергоблоков АЭС, но еще и двух из тех трех, что были отключены в декабре 2021 года.

Это предложение, как и следовало ожидать, резко раскритиковали некоторые немецкие экологические организации, в том числе BUND и Greenpeace. Однако упор они сделали при этом не на экологию, а на чрезвычайно актуальную сейчас тему снижения зависимости от поставок российских энергоносителей. Они напомнили, что примерно 40% европейского импорта урана приходятся на Россию и Казахстан и что оставшиеся энергоблоки немецких АЭС также в значительной мере работают на российском ядерном топливе.

Германия обойдется без трех АЭС и половины газовой генерации

В свою очередь, ученые DIW (являющиеся сторонниками отказа от атомной энергии) подошли к проблеме с чисто количественной точки зрения: в основу своего анализа они положили мощность имеющихся электростанций и объемы производимой ими электроэнергии.

При этом они опирались на данные за 2020 год, когда из-за пандемии потребление электричества снизилось в ФРГ по сравнению с предшествующим годом на 3,5%. Авторы исследования считают, что и в нынешнем году, и в следующем спрос на электроэнергию со стороны промышленных потребителей окажется примерно таким же низким из-за чрезвычайной дороговизны энергии, заставляющей снижать объемы производства, и других кризисных явлений (например, перебоев в логистических цепочках и вынужденных простоев на предприятиях).

Одна из самых современных газовых электростанций Irsching 5 уже сейчас работает только как резервная ФОТО: DW

Так вот, после отключения трех оставшихся энергоблоков АЭС производство электроэнергии в Германии сократится в 2023 году на 64 тераватт-часа (ТВтч). Еще 43 ТВтч будет недополучено в случае сокращения на 45% генерации на газовых электростанциях: в 2020 году они выработали рекордные за целое десятилетие 95 ТВтч. Таким образом, ученые DIW исходят из того, что даже в случае полного прекращения поставок газа из России придется отключать не все, а приблизительно только половину немецких газовых электростанций, а остальные смогут и дальше работать благодаря импорту из других стран.