Двойное гражданство для беженцев: Национальное объединение против

С предложением обеспечить возможность двойного гражданства для украинских беженцев выступила на прошлой неделе не избранная в Сейм партия "Прогрессивные".

По словам Дзинтарса, большинство украинских беженцев после войны захотят вернуться на родину, но тем, кто все же захочет стать гражданами Латвии, несомненно, будет предоставлена такая возможность, и закон о гражданстве ее уже предусматривает.

Лидер НО обеспокоен тем, что истинная цель "Прогрессивных" состоит в том, чтобы затем попытаться пролоббировать,

например, автоматическое предоставление гражданства негражданам, чего НО точно не допустит.

При этом Дзинтарс добавил, что не доверяет партии "Прогрессивные" и ему неблизки ее ценности.