Вт, 26.04.2022
Хочется кататься на международном уровне, я не задумывалась, какая на мне форма и флаг в данный момент. Полина Костюкович, российская фигуристка
Полина Костюкович, российская фигуристка

Двойное гражданство для беженцев: Национальное объединение против

Дом Конгрессов. Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

Национальное объединение (НО) не поддержало бы предложение предоставить гражданам Украины возможность двойного гражданства, заявил лидер партии, депутат Сейма Райвис Дзинтарс в телепередаче 900 sekundes.

С предложением обеспечить возможность двойного гражданства для украинских беженцев выступила на прошлой неделе не избранная в Сейм партия "Прогрессивные".

По словам Дзинтарса, большинство украинских беженцев после войны захотят вернуться на родину, но тем, кто все же захочет стать гражданами Латвии, несомненно, будет предоставлена такая возможность, и закон о гражданстве ее уже предусматривает.

Лидер НО обеспокоен тем, что истинная цель "Прогрессивных" состоит в том, чтобы затем попытаться пролоббировать,

например, автоматическое предоставление гражданства негражданам, чего НО точно не допустит.

При этом Дзинтарс добавил, что не доверяет партии "Прогрессивные" и ему неблизки ее ценности.

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