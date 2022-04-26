В Мадлиене демонтирован памятник советской оккупации: он послужит основой для укрепления дороги

Он указал, что сейчас памятник демонтирован, но для его вывоза найдут более мощную технику.

В настоящее время памятный камень находится на площади между Домом культуры Мадлиены и Мадлиенской евангелическо-лютеранской церковью. На камне высечены слова "26 сентября 1944 года Советская Армия освободила Мадлиену от немецко-фашистских захватчиков". В районе, где находится памятный камень, солдаты не захоронены.

Как сообщает агентство LETA, сегодня рядом с деревом возле памятника были возложены красные гвоздики.

Сотрудникам местной компании Tilbe удалось в течение часа опрокинуть валун весом в несколько тонн и отколоть бетонное основание, однако поднять его с помощью цепей для вывоза не получилось. При попытке поднять камень цепи порвались, но никто не пострадал.

Как сообщалось, Огрская краевая дума решила демонтировать пять находящихся на административной территории Огрского края памятных камней советского оккупационного режима.