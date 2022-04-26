Вт, 26.04.2022
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Валдис Домбровскис, вице-президент Европейской комиссии

Видео ⟩ Президент Словакии обратилась к российским солдатам на русском языке

Президент Словакии Зузана Чапутова ФОТО: SIPA/Scanpix

Президент Словакии Зузана Чапутова записала видеообращение на русском языке к российским солдатам, командирам и "всем тем, кого это касается", и призвала их остановить войну в Украине. Она рассказала, что российским военным никто не угрожал и не хотел причинять вред, но "вы вред причиняете", пишет "Медуза".

"Вы оправдываете свое вторжение словами об "освобождении". Но от чего вы хотели "освободить" Татьяну из Ирпеня, убитую вместе с двумя ее детьми русской гранатой? Когда они просто бежали по улице, которая должна была быть частью безопасного коридора. Или Алину из Гостомеля, которую изнасиловал один из вас в машине? Она даже не закричала, потому что рядом не было никого, кто бы мог ей помочь. Она думала только об одном: как выжить", - сказала Чапутова.

По ее словам, российские военные потеряли офицерскую честь и воинскую дисциплину, и предают это каждый раз, когда убивают мирных жителей.

"Российские солдаты и командиры и все, кого это касается, если вы еще чувствуете в себе хотя бы остатки человечности, оживите ее и покончите с этой ужасной войной. Ведь с каждым днем вы ​​только увеличиваете армию израненных душ и тел женщин, детей и невинных людей", - цитирует Чапутову "Медуза".

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