Видео ⟩ Президент Словакии обратилась к российским солдатам на русском языке

"Вы оправдываете свое вторжение словами об "освобождении". Но от чего вы хотели "освободить" Татьяну из Ирпеня, убитую вместе с двумя ее детьми русской гранатой? Когда они просто бежали по улице, которая должна была быть частью безопасного коридора. Или Алину из Гостомеля, которую изнасиловал один из вас в машине? Она даже не закричала, потому что рядом не было никого, кто бы мог ей помочь. Она думала только об одном: как выжить", - сказала Чапутова.