Видео ⟩ Президент Словакии обратилась к российским солдатам на русском языке

"Вы оправдываете свое вторжение словами об "освобождении". Но от чего вы хотели "освободить" Татьяну из Ирпеня, убитую вместе с двумя ее детьми русской гранатой? Когда они просто бежали по улице, которая должна была быть частью безопасного коридора. Или Алину из Гостомеля, которую изнасиловал один из вас в машине? Она даже не закричала, потому что рядом не было никого, кто бы мог ей помочь. Она думала только об одном: как выжить", - сказала Чапутова.
По ее словам, российские военные потеряли офицерскую честь и воинскую дисциплину, и предают это каждый раз, когда убивают мирных жителей.
"Российские солдаты и командиры и все, кого это касается, если вы еще чувствуете в себе хотя бы остатки человечности, оживите ее и покончите с этой ужасной войной. Ведь с каждым днем вы только увеличиваете армию израненных душ и тел женщин, детей и невинных людей", - цитирует Чапутову "Медуза".
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