Ср, 27.04.2022
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Соратники Навального составили список из 6000 разжигателей войны. В него попали Собчак и Кашин

ФОТО: Tatyana Makeyeva

Соратники лидера российской оппозиции Алексея Навального составили список из примерно 6000 известных в российском обществе людей, которых они считают коррупционерами и подстрекателями к войне, сообщило во вторник, 26 апреля, "Радио Свобода".

Список опубликован на недавно запущенном сайте Международного Фонда борьбы с коррупцией. Союзники Навального хотят, чтобы в санкционный список попало как можно больше людей из ближайшего окружения президента России.

Список разбит на несколько категорий - "Организаторы войны" (включая самого Путина и членов Совета безопасности), "Пропагандисты", "Коррупционеры", "Публичные сторонники Путина", "Высшие федеральные чиновники", а также сотрудники силовых ведомств и "Продажные знаменитости".

Каждая фамилия имеет также краткое описание на английском языке.

Однако критерии, используемые для внесения в список тех или иных лиц и включения их в ту или иную категорию, не всегда ясны, отмечает издание.

К примеру, в список "сотрудников федеральных СМИ" попали священнослужители Русской православной церкви, а также некоторые журналисты и блогеры, не работающие в таких СМИ и даже выступивших против вторжения РФ в Украину.

Собчак и Кашин

В список также попали Ксения Собчак и журналист Олег Кашин. Первая - как "пропагандист-сотрудник федеральных медиа" и "коррупционер - герой расследований ФБК", второй - как "пропагандист-сотрудник федеральных медиа".

Оба высказывались против военного вторжения России в Украину.

Навальный

Навальный все еще находится в российской колонии, пока многие его соратники продолжают работу за границей.

Еще до начала военной интервенции в Украину, они вносили предложения о том, какие граждане России должны подвергаться западным санкциям. Многие из них в итоге на самом деле попали в санкционные списки.

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