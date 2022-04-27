Соратники Навального составили список из 6000 разжигателей войны. В него попали Собчак и Кашин

Список опубликован на недавно запущенном сайте Международного Фонда борьбы с коррупцией. Союзники Навального хотят, чтобы в санкционный список попало как можно больше людей из ближайшего окружения президента России.

Мы составили список из 6000 коррупционеров и разжигателей войны. Мы точно не позволим этих людей забыть и не дадим им уйти от ответственности. Вы можете нам помочь. Первый шаг - распространить этот список https://t.co/No0rlfuJ2H — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) April 26, 2022

Список разбит на несколько категорий - "Организаторы войны" (включая самого Путина и членов Совета безопасности), "Пропагандисты", "Коррупционеры", "Публичные сторонники Путина", "Высшие федеральные чиновники", а также сотрудники силовых ведомств и "Продажные знаменитости".

Каждая фамилия имеет также краткое описание на английском языке.

Однако критерии, используемые для внесения в список тех или иных лиц и включения их в ту или иную категорию, не всегда ясны, отмечает издание.

К примеру, в список "сотрудников федеральных СМИ" попали священнослужители Русской православной церкви, а также некоторые журналисты и блогеры, не работающие в таких СМИ и даже выступивших против вторжения РФ в Украину.

Собчак и Кашин

В список также попали Ксения Собчак и журналист Олег Кашин. Первая - как "пропагандист-сотрудник федеральных медиа" и "коррупционер - герой расследований ФБК", второй - как "пропагандист-сотрудник федеральных медиа".

Оба высказывались против военного вторжения России в Украину.

Навальный

Навальный все еще находится в российской колонии, пока многие его соратники продолжают работу за границей.

Еще до начала военной интервенции в Украину, они вносили предложения о том, какие граждане России должны подвергаться западным санкциям. Многие из них в итоге на самом деле попали в санкционные списки.