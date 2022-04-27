Коррупция в Rīgas namu apsaimniekotājs: Трубко предложил взятку двумя пальцами и фразой "шесть нулей"

Курца зачитала обвинительное заключение, подчеркнув, что первая встреча Трубко и Косовича состоялась 7 апреля 2021 года. Во время встречи он написал на листке бумаги цифру два и шесть нулей, дав понять о предлагаемой взятке.

Вторая встреча состоялась 19 мая. Трубко, ссылаясь на предыдущий разговор о передаче жилых домов, находящихся в ведении Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Rīgas namu apsaimniekotājs, показал жест из двух пальцев и произнес "шесть нулей", подтвердив тем самым действительность предыдущего предложения.

Как сообщает Latvijas Televīzija, Трубко предложил 100 000 евро за отдельные дома или 2 миллиона евро за весь портфель RNP. По словам Косовича, Трубко еще год назад приглашали на совещание, чтобы обсудить размещение мусорных баков возле многоквартирных домов, но разговор дошел до того, что компания Трубко могла перенять дома в управлении RNP. Получив намеки на взятку, Косович обратился в KNAB, следователи которого рекомендовали продолжить встречи, чтобы выразить интерес и собрать доказательства.

Во время заседания Трубко подчеркнул, что не понимает обвинения и полностью отрицает свою вину.

На судебном заседании участники сошлись во мнении, что допрос свидетелей должен начаться с самого Косовича. Следующее судебное заседание, на котором Косович даст показания, назначено на 20 мая в 13:00. Последующее - 7 июня в 11:00.

KNAB ранее сообщал, что, согласно полученным доказательствам, взятка была предложена , чтобы компания, которую представляет предприниматель, победила в концессионном конкурсе и переняла часть домов, находящихся в управлении RNP.

Предприниматель указал Косовичу, каковы будут выгодные условия регламента концессионного конкурса для Rīgas namu apsaimniekotājs.

Как сообщает LETA, весной прошлого года Rīgas namu apsaimniekotājs предложила в порядке эксперимента перенять несколько домов RNP. Компания рассмотрела 60 домов с хорошими сбережениями.

По информации Firmas.lv, Трубко является председателем правления Rīgas namu apsaimniekotājs с весны 2018 года. Другой совладелицей компании является Таиса Штале. В 2020 году оборот компании составил 2 613 229 евро, а прибыль - 244 124 евро. Данные за прошлый год еще не опубликованы.

Информация на сайте KNAB показывает, что с 2002 по 2013 год Трубко поддержал две партии, пожертвовав в общей сложности 49 904 евро. Бизнесмен жертвовал Партии реформ и Латвийской социал-демократической рабочей партии, которая когда-то была у власти в Рижской думе.