Президент, обратившаяся к российским военным на русском языке. Что известно о Зузане Чапутовой?
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Накануне, 26 апреля, президент Словакии Зузана Чапутова обратилась на русском языке к российским военным и призвала их остановить войну в Украине. Что о ней известно?
Зузана Чапутова (словацк. Zuzana Čaputová, англ. Zuzana Caputova) наиболее известна как борец за охрану окружающей среды и против коррупции. В июне 2019-го стала президентом Словацкой Республики и верховным главнокомандующим Вооруженными силами Словакии.
У Чапутовой юридическое образование. Некоторое время она проработала в качестве помощника юриста в мэрии родного города Пезинок. В своей работе она уделяла много внимания бедным и незащищенным слоям населения - так, она проводила для них бесплатные юридические консультации.
Далее на протяжении многих лет она работала в гражданском объединении Via Iuris в качестве юриста.
Зузана является одной из основателей и заместителем председателя непарламентской социал-либеральной партии "Прогрессивная Словакия", от которой она и пошла на президентские выборы.
Как пишут СМИ, на решение Зузаны баллотироваться в президенты повлияло убийство журналиста-расследователя Яна Кучака и его невесты Мартины Кушнировой (их застрелили в 2018-м). Кучак разоблачал коррупционные связи среди политической элиты, его смерть вызвала антиправительственные протесты.
Главный лозунг предвыборной кампании Зузаны - "борьба добра со злом". В качестве президента она обещала бороться с экологическими проблемами и за права ЛГБТ-сообщества. Чапутова также отстаивает право женщин на аборты: на территории Словакии они разрешены с 1986 года, но женщины страны, собирающиеся делать операцию, все еще сталкиваются с рядом сложностей.
Чапутова входит во Всемирный альянс экологического права, в котором состоят юристы и юристы-экологи. Она успешно борется за сохранение природы. Так, в 2016-м Чапутова получила экологическую премию Goldman за выигранное дело против создания огромной мусорной свалки на окраине Пезинка, ее родного города. Эту борьбу президент Словакии вела 14 лет.
Сейчас ей 48 лет. Она разведена. Первым мужем Зузаны был архитектор Иван Чапутов. Она вступила в президентскую гонку, уже будучи в разводе. В первом браке у пары родились две дочки. В 2020-м прозвучали сообщения о том, что Чапутова несколько лет встречается с музыкантом и фотографом Петером Конечным.
Галерея: Зузана Чапутова
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