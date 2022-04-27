Президент, обратившаяся к российским военным на русском языке. Что известно о Зузане Чапутовой?

Накануне, 26 апреля, президент Словакии Зузана Чапутова обратилась на русском языке к российским военным и призвала их остановить войну в Украине. Что о ней известно?

Зузана Чапутова выступает с национальным заявлением во второй день климатического саммита ООН в Глазго. 2 ноября 2021 года ФОТО: Reuters/ScanPix

Зузана Чапутова (словацк. Zuzana Čaputová, англ. Zuzana Caputova) наиболее известна как борец за охрану окружающей среды и против коррупции. В июне 2019-го стала президентом Словацкой Республики и верховным главнокомандующим Вооруженными силами Словакии.

Зузана Чапутова получает цветы после победы на президентских выборах. Март 2019 года ФОТО: Reuters/ScanPix

У Чапутовой юридическое образование. Некоторое время она проработала в качестве помощника юриста в мэрии родного города Пезинок. В своей работе она уделяла много внимания бедным и незащищенным слоям населения - так, она проводила для них бесплатные юридические консультации.

Папа римский Франциск в сопровождении президента Словакии Зузаны Чапутовой. Сентябрь 2021 года ФОТО: AP/Scanpix

Далее на протяжении многих лет она работала в гражданском объединении Via Iuris в качестве юриста.

Зузана Чапутова прибывает на интервью с чешским тележурналистом перед президентским дворцом в Братиславе. 31 марта 2019 года ФОТО: AFP/SCANPIX

Зузана является одной из основателей и заместителем председателя непарламентской социал-либеральной партии "Прогрессивная Словакия", от которой она и пошла на президентские выборы.

Президент Словакии Зузана Чапутова пожимает руку Анджею Дуде. Июль 2019 года ФОТО: AFP/SCANPIX

Как пишут СМИ, на решение Зузаны баллотироваться в президенты повлияло убийство журналиста-расследователя Яна Кучака и его невесты Мартины Кушнировой (их застрелили в 2018-м). Кучак разоблачал коррупционные связи среди политической элиты, его смерть вызвала антиправительственные протесты.

Во втором туре президентских выборов Чапутова одержала победу с 58,4% голосов. Таким образом, она стала первой женщиной-президентом в независимой Словакии после распада Чехословакии. Правда, явка во втором туре стала самой низкой в Словакии на уровне президентских выборов ФОТО: AFP/SCANPIX

Главный лозунг предвыборной кампании Зузаны - "борьба добра со злом". В качестве президента она обещала бороться с экологическими проблемами и за права ЛГБТ-сообщества. Чапутова также отстаивает право женщин на аборты: на территории Словакии они разрешены с 1986 года, но женщины страны, собирающиеся делать операцию, все еще сталкиваются с рядом сложностей.

Зузана Чапутова готовится к теледебатам после второго тура президентских выборов в Словакии. Март 2019 года ФОТО: Reuters/ScanPix

Чапутова входит во Всемирный альянс экологического права, в котором состоят юристы и юристы-экологи. Она успешно борется за сохранение природы. Так, в 2016-м Чапутова получила экологическую премию Goldman за выигранное дело против создания огромной мусорной свалки на окраине Пезинка, ее родного города. Эту борьбу президент Словакии вела 14 лет.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Сейчас ей 48 лет. Она разведена. Первым мужем Зузаны был архитектор Иван Чапутов. Она вступила в президентскую гонку, уже будучи в разводе. В первом браке у пары родились две дочки. В 2020-м прозвучали сообщения о том, что Чапутова несколько лет встречается с музыкантом и фотографом Петером Конечным.

Галерея: Зузана Чапутова