Раев: нападение России из Приднестровья абсолютно невозможно

Причина - у россиян в регионе около двух батальонно-тактических групп, которые с украинской стороны блокируют две бригады. "У них нет абсолютно никаких шансов вести наступательные операции на этом направлении", - сказал Раев.

Хотя в регионе есть и так называемая Приднестровская армия, имеющая "на бумаге" четыре бригады, для такой операции их вооружений недостаточно. "В лучшем случае у них 15 старых танков, такие же истребители и один вертолет", - добавил Раев.

Генштаб ВСУ во вторник, 26 апреля, сообщил, что российские войска в Приднестровье были приведены в полную боевую готовность. Раев пояснил, что готовность была объявлена ​​из-за взрывов в регионе, которые повысили уровень террористической угрозы. Радев также полностью исключил возможность вторжения Украины в Приднестровье.

Организаторы терактов в Тирасполе на данный момент неизвестны, так как сразу обнаружить такие провокации очень сложно. В то же время версии о причастности к организации взрывов российских спецслужб или местных группировок могут быть убедительны.

В любом случае, взрывы были произведены неуклюже и могут быть расценены как провокация, направленная на дестабилизацию в регионе, сказал Раев. По его мнению, взрывы, скорее всего, производили не украинские спецслужбы.

Как сообщалось, в столице непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в здании, в котором располагаются офисы Министерства национальной безопасности ПМР и филиал ФСБ России, вечером в понедельник произошли несколько взрывов. Утром во вторник недалеко от украинской границы взрыв произошел у радиовышки, транслирующей российские станции.

Украинская разведка опубликовала документ, свидетельствующий о причастности к взрывам в Тирасполе российских спецслужб.

Инциденты имеют целью оправдать войну в Украине или вовлечь в бои ПМР, либо как район с определенными мобилизационными резервами, либо откуда российские войска могут атаковать украинскую территорию, считает украинская разведка.