Молдова в шаге от войны? Четыре версии эскалации в Приднестровье и возможные последствия

"Контроль над югом Украины - это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", - заявил российский генерал.
Должность автора столь серьезного заявления, а также место, где оно было сделано (на собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области) вызвали много вопросов.
Можно ли считать данное заявление изменением концепции российской военной кампании в Украине? Санкционированно ли оно Кремлем? Как это согласуется с ранее заявленными целями исключительно о "защите населения Донбасса"?
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что не может комментировать вопросы, связанные с военной кампанией, и никак не прояснил ситуацию. В Минобороны России на запрос Би-би-си ответили, что разбираются, но не опровергли заявления генерала Миннекаева.
Комментируя последние события в Приднестровье, замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва надеется избежать ситуации, когда ей придется вмешаться в урегулирование в регионе. Это заявление многие в Молдове восприняли, как неприкрытую демонстрацию истинных намерений Кремля.
Молдова. Не допустить 9 мая
Русскоязычная прослойка молдавского общества не исключает, что Молдова сама могла устроить провокацию, чтобы повысить уровень террористической угрозы в стране и на этом основании полностью запретить любые празднования 9 мая.
19 мая президент Майя Санду подписала закон, запрещающий использование георгиевской ленточки "в контексте военной агрессии" России против Украины, а также демонстрацию символов "Z" и "V". Нарушения закона наказываются крупными штрафами.
Санду подчеркнула, что запрет не имеет никакого отношения к символам войны 77-летней давности, а касается сегодняшних событий в Украине.
Однако социалисты и коммунисты Молдовы, а также их русскоязычный электорат настаивают, что истинные цели правительства - полное вымарывание истории ВОВ и попытка лишить большую часть граждан их культурно-исторического наследия.
Они напоминают, что в настоящий момент на рассмотрении парламента находится предложение пропрезидентской партии "Действие и солидарность" запретить показ на любых ресурсах советских фильмов о Великой Отечественной войне.
На среду в Кишиневе запланировано заседание Общественного совета "За свободную Родину!", на котором предполагается согласовать мероприятия, приуроченные к 9 Мая.
"В связи со сложившейся в стране ситуацией, нам как никогда, независимо от политических взглядов, нужно объединиться и выступить с единой позицией", - говорит председатель Совета Игорь Тулянцев.
Однако теперь Кишинев может использовать эскалацию в Приднестровье как повод для отмены любых массовых мероприятий, говорят сторонники праздничных шествий.
Это уже произошло в самом Приднестровье, где на ближайшие 15 дней установлен наивысший "красный" уровень террористической угрозы, и властям пришлось отменить запланированный на 9 мая Парад Победы.
По итогам экстренного заседания Совбеза Молдовы, во вторник президент страны Майя Санду заявила, что по имеющейся у властей информации в эскалации ситуации в Приднестровье задействованы силы самого Приднестровья.
Приднестровье. Ускорить приход российских войск
С началом войны в Украине вопрос притеснения русскоязычных граждан Молдовы снова стал активно муссироваться.