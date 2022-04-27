Молдова в шаге от войны? Четыре версии эскалации в Приднестровье и возможные последствия

Российское посольство в Кишиневе заявило, что в стране участились случаи дискриминации на национальной, языковой, культурной, религиозной и иной основе, и призвало соплеменников в случае угрозы жизни и здоровью писать на электронную почту посольства, а адресе которой фигурирует сигнал бедствия - sos.moldova@mail.ru.

Все тот же генерал Рустам Миннекаев открытым текстом заявил, что продвижение российской армии к Приднестровью необходимо, так как там притесняется русскоязычное население. Каким образом в пророссийском анклаве притесняются русские, генерал не уточнил.

Молдова потребовала от российской стороны воздержаться от заявлений, ведущих к напряженности в обществе, назвав их необоснованными. Но в Кишиневе признают, что Приднестровье было и остается инструментом Москвы в решении геополитических вопросов региона.

В приднестровских городах мало вывесок на молдавском языке, здесь все говорят по-русски. Заявления российской стороны о притеснении русских кажутся необоснованными ФОТО: AFP

После аннексии Крыма в 2014 году многие приднестровцы начали надеяться, что Россия вот-вот придет и за ними. На территории непризнанной республики расквартированы около 1500 российских военных, и, по мнению многих, они могут обеспечить беспрепятственный проход российских танков на территорию Молдовы.

По официальной версии Тирасполя, за нападениями в Приднестровье стоят украинские диверсанты. Их цель - втянуть Приднестровье в конфликт. Правда, глава региона Вадим Красносельский не объяснил, зачем, по его мнению, Украине это нужно.

"Тубусы РПГ-22 и РПГ-27, которые были обнаружены на месте обстрела здания МГБ, не находятся на вооружении Украины. Они есть на вооружении очень ограниченного числа стран, включая Россию, - говорит аналитик из Приднестровья Николай Кузьмин. - Могла ли Украина их раздобыть и таким образом подставить Россию, можно только гадать".

По его словам, действия России в Украине поддерживает примерно половина жителей региона, еще четверть не до конца понимает, что происходит. Многие аполитичны, но преследуют свои экономические интересы, другие напуганы перспективой оказаться в условиях боевых действий.

При таком раскладе, уверен эксперт, говорить, что приднестровцы ждут прихода русской армии - огромное преувеличение.

Украина. Прорыв к складу боеприпасов

В приднестровском селе Колбасна, недалеко от границы с Украиной, находится крупнейший в Восточной Европе склад боеприпасов. Он появился еще в 1940-х годах, но основную часть оружия туда свезли на хранение после вывода советских войск из ГДР, Чехословакии и других стран бывшего соцлагеря.

Набирает обороты версия, что Украина в условиях нехватки вооружений крайне заинтересована в том, чтобы завладеть этим складом.

Эта версия не выдерживает критики у западных военных экспертов прежде всего потому, что в условиях нынешней войны Украина остро нуждается в новейших противотанковых и зенитных системах, которых по определению не может быть на складе советских боеприпасов.