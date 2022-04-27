В России возбудили дело против участника "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова

Дело возбуждено из-за поста Аскерова в Facebook о советском маршале Георгии Жукове, опубликованном "не позднее 6 апреля". По версии следствия, Аскеров опубликовал ложные сведения, которые "оскорбляют и порочат память великого российского полководца и защитника Отечества".

"Следственный комитет всегда будет принципиально и жестко реагировать на любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества, невзирая на статус и социальное положение причастных к таким преступлениям лиц", - цитирует ведомство "Медуза".

Как сообщает издание "Абзац", участник "Что? Где? Когда?" написал пост, где назвал Жукова "мародером со стажем", "убийцей в погонах" и "воришкой". Этот пост на Facebook Аскерова найти не удалось.

18 апреля Государственный исторический музей (ГИМ) обратился в СК РФ с просьбой провести проверку высказываний пользователя Facebook, которые оскорбляют память о маршале Жукове и называют музей "псевдоисторическим".

На следующий день глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку.

Ранее Ровшан Аскеров не раз попадал в скандалы на телешоу "Что? Где? Когда?".