Стартует социальная кампания в поддержку ментального здоровья детей "Слова ранят! Молчание убивает..."

Организаторы кампании призывают родителей, учителей, родственников и близких подавать заявки на участие в кампании тех детей, у которых в результате пандемии Covid-19 или каких-то других причин возникли эмоциональные проблемы, справиться с которыми своими силами не получается и требуется помощь специалистов.

"Цель кампании "Слова ранят! Молчание убивает…" - предоставить консультации профессиональных врачей, направленные на улучшение ментального здоровья ребенка. В рамках кампании планируется оказать поддержку детям из многодетных и неполных семей (воспитывает один из родителей), а также усыновленным или находящимся под опекой детям. В порядке очереди, после рассмотрения заполненной анкеты, школьникам будут предложены семь визитов к психотерапевту, который поможет эффективно справляться с эмоциями и улучшить отношения со сверстниками, а также проконсультирует по вопросам дальнейшего сотрудничества и необходимой поддержки специалистов", - рассказывает соучредитель благотворительного общества "Эффект бабочки" Ольга Казака.

"В течение последних двух лет случилось два социально эмоциональных кризиса, которые несут за собой последствия в самых разных сферах: экономике, политике, культуре, финансах и безопасности. Обескуражены все. Во-первых, сами взрослые, плюс дети со своими вопросами, просьбами разъяснить, желанием понять, что происходит", - говорит основатель Североевропейского Центра психического здоровья, врач Гунта Анцане. - Непросто с одним, двумя детьми в семье, но еще сложнее, когда речь идет о многодетной семье - физическое и эмоциональное истощение родителей наступает очень быстро. Этим семьям мы бы хотели прийти на помощь в первую очередь".

В рамках проекта планируется работать не только с детьми, но и с семьями, чтобы помочь создавать благоприятные взаимоотношения и улучшать общую ситуацию как в вопросах учебы, так и в общении со сверстниками и окружающими людьми.

Чтобы обеспечить средства для реализации проекта, на данный момент в магазинах Aibe по всей Латвии размещены 60 ящичков для пожертвований. "Когда к нам обратились с идей проекта, мы сразу поняли, что это отвечает нашим ценностям и поддержали инициативу. Кооперация независимых торговцев объединяет более 270 предприятий с общим числом магазинов более 550. Призываем каждого быть активным и сделать вклад в будущее наших детей", - говорит директор Латвийской кооперации независимых торговцев Юрис Ламбертс.

Поддержать проект "Слова ранят! Молчание убивает…" можно и на домашней странице общества "Эффект бабочки" по ссылке тут.

Семьи, которые чувствуют необходимость в помощи психотерапевта, могут подать заявку здесь.

Указанные в анкете данные будут храниться в зашифрованном виде, что обеспечит партнер проекта - компания Dolphnet. "Вот уже много лет наша компания обеспечивает для корпоративных клиентов и государственных учреждений услуги профессионального хостинга и подключения оптического интернета. При этом наши требования по защите и безопасности обычно строже установленных в Европейском законодательстве правил, так как для наших крупных клиентов очень важна безопасность", - говорит член правления Dolphnet Эдгарс Гринбергс, добавляя, что компания с большой радостью поддерживает проект, позволяющий использовать гарантии высокой безопасности в этом важном и полезном для латвийских детей и общества деле.

В рамках проекта "Слова ранят! Молчание убивает…" также запланирована запись видеолекций и организация других мероприятий, которые будут превентивно информировать детей, родителей и педагогов о рисках, возникающих, если помощь не оказана своевременно, а также помогать распознавать симптомы моббинга.