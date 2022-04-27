В приграничных с Украиной регионах России звучали взрывы. ФСБ объявила о задержании диверсантов

ФСБ

На фоне сообщений о взрывах, беспилотниках и работе ПВО в российских регионах ФСБ в среду заявила о задержании двух россиян, якобы готовивших диверсию в Белгородской области "на одном из объектов транспортной инфраструктуры". Спецслужба назвала их "сторонниками украинского нацизма".

Спецслужба опубликовала видео допроса задержанных. Произнесенные ими слова напоминают формулировки, которые пишут в протоколах допроса.

"Я смотрел железнодорожные пути, чтобы понять, по каким путям передвигаются военные эшелоны. Также я изучал строение пути и методы его выведения из строя", - сказал один из них. Второй произносит слова о том, что они якобы планировали "повреждение железнодорожного полотна путем выкручивания винтов и ослабления крепежей". "Все эти действия должны были быть преданы огласке путем распространения информации в интернете", - говорит человек на видео.

В начале апреля поступали сообщения о том, что в Беларуси десятки железнодорожников могли быть задержаны, в том числе в связи с актами саботажа. К "рельсовой войне" призывал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Помимо диверсии ФСБ заподозрила задержанных в Белгородской области в том, что те отправляли украинскому сайту "Миротворец" сведения о российских военнослужащих, воюющих в Украине. Свои действия они объяснили антироссийской позицией, утверждает ФСБ. Следователи завели дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии), наказание - от 10 до 15 лет лишения свободы. Позиция защиты неизвестна, проверить утверждения о признательных показаниях Би-би-си оперативно не может.

Два дня назад власти сообщили о задержании шести россиян, придерживающихся ультраправых взглядов, по подозрению в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева и других представителей российской телепропаганды.

Приднестровье

Параллельно сообщениям из приграничных областей России продолжают приходить новости из Приднестровья. На этой неделе власти этого сепаратистского региона Молдовы заявили о серии взрывов, накануне лидер непризнанной республики Вадим Красносельский призвал руководство Украины расследовать "факты незаконного перемещения" боевых групп, по его данным прибывших из Украины и совершивших теракты.

В среду приднестровское МВД сообщило о выстрелах с украинской стороны в районе складов с боеприпасами в селе Колбасна, где располагается склад с боеприпасами бывшей советской 14-й армии. СМИ называют его одним из самых крупных в Европе.

МВД утверждает, что ночью над селом были замечены несколько беспилотников, запущенных из Украины, а утром были произведены выстрелы в направлении села. Пострадавших нет. Склады с боеприпасами в селе Колбасна охраняют российские военные.

инфографика ФОТО: BBC

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что полностью разделяет оценку ситуации в Приднестровье, которую дала президент Молдовы Майя Санду. Она связала взрывы с противостоянием сил внутри региона. В Тирасполе с такой оценкой не согласились.

В Кремле в среду назвали провокационным заявление Арестовича о готовности Украины взять под контроль Приднестровье, если об этом попросит Молдова. Молдавские власти исключили любые силовые действия для возвращения Приднестровья под свой контроль.

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