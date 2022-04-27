В приграничных с Украиной регионах России звучали взрывы. ФСБ объявила о задержании диверсантов

Курск
Следующим сообщившим о взрывах был губернатор Курской области Роман Старовойт. "Сегодня ночью, в 2:45, многие жители Курска слышали хлопки. Детали инцидента уточняются. По предварительным данным сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет", - написал он уже утром в своем телеграм-канале.
Позже он уточнил, что в небе над Курской областью был перехвачен, по его данным, украинский беспилотный летательный аппарат: "Расчеты нашего ПВО не подвели, отреагировали быстро и эффективно. Никто не пострадал, разрушений нет".
Два дня назад курский губернатор уже сообщал о том, что расчеты российских ПВО сбили два украинских беспилотника селе Боровское, а в начале марта рассказывал о том, как в поселке Теткино из-за короткого замыкания взорвалась боевая машина, которую ремонтировали на территории сахарного завода. Больше о взрывах в Курской области российские СМИ не сообщали.
Воронеж
Третьим стал воронежский губернатор Александр Гусев. Утром он написал в телеграм-канале, что и в его области система ПВО "обнаружила и успешно уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА" (беспилотный летательный аппарат). Как и в двух предыдущих случаях, никто не пострадал, следует из заявления Гусева.
"Было два хлопка в районе микрорайона [Воронежа] Шилово", - сказал ТАСС сотрудник местной администрации.
Местные жители написали в соцсетях, что ПВО сработала около 04:40, в воздух дважды поднимались самолеты, пишет ТАСС, отмечая при этом, что Шилово находится вблизи военного аэродрома Балтимор. До границы с Украиной оттуда по прямой около 180 километров.
До сих пор сообщений о происшествиях, связанных с войной против Украины, из Воронежской области не поступало. Однако в двух ее приграничных районах был установлен высокий уровень террористической опасности. Аналогичные решения были приняты в Белгородской, Курской и Брянской областях.
В Брянской области два дня назад вспыхнул сильный пожар на нефтебазе "Транснефти". О его причинах официальной информации не было. Местные жители рассказывали о двух взрывах.
В среду глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил "задокументировать факты противоправных действий вооруженных сил Украины на территории Курской и Воронежской областей". Речь идет о беспилотниках, следует из новости ТАСС.
Украина
Власти Украины не давали информацию о запуске беспилотников на территорию России и пожаре на складе боеприпасов. Неформальный комментарий при этом дал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Белгородская, Воронежская, Курская области теперь тоже начинают активно изучать такое понятие, как "демилитаризация". Разоружение. В этих российских областях периодически горят крупные топливные базы, обеспечивавшие топливом бронетехнику армии РФ, и взрываются склады боеприпасов. По разным причинам", - написал он в своем телеграм-канале.
По выражению Подоляка, "при такой интенсивности и объеме" российского военного вторжения в Украину "отсидеться не получится".