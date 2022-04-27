Ср, 27.04.2022
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Игорь Волобуев, Вице-президент "Газпромбанка"

Полиция начала процесс против таксиста Bolt, который якобы вытащил пассажирку за волосы

Такси Bolt. Иллюстративное фото ФОТО: Sander Ilvest

Государственная полиция начала уголовный процесс о конфликте в такси Bolt в Риге, в котором, по заявлению рижанки, звучала российский гимн, а затем русские песни, а когда пассажирка попросила водителя выключить музыку, он выругал ее и выкинул из машины.

Полиция начала уголовный процесс по статье хулиганство. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до двух лет, принудительными работами или штрафом.

При этом в расследовании оценивается, не было ли совершено какое-либо другое преступное деяние, например, преступление ненависти, сообщила агентству LETA полиция.

Водитель такси, участвовавший в этом деле, использовал профиль мобильного аппликации компании такси, принадлежащий другому водителю.

Но полицейские выяснили истинного человека, который водил машину. У него взято объяснение и в уголовном процессе продолжается расследование.

Государственная полиция оценивает этот случай как чрезвычайный и призывает жителей сообщать также о подобных случаях, звоня полиции по номеру 110, обращаясь в ближайший участок лично или отправляя заявление в электронной форме, подтвержденную электронной подписью, на электронную почту: pasts@vp.gov.lv.

Как сообщалось ранее, в социальной сети Facebook широкий резонанс получил пост, в котором девушка поделилась неприятным опытом использования услуги такси Bolt.

TVNET поговорил с Раймондом Берзиньшем, региональным менеджером Bolt в Латвии, который сообщил, что компания связалась с водителем и отказала ему в возможности работать с приложением Bolt.

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