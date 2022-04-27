Полиция начала процесс против таксиста Bolt, который якобы вытащил пассажирку за волосы

Полиция начала уголовный процесс по статье хулиганство. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до двух лет, принудительными работами или штрафом.

При этом в расследовании оценивается, не было ли совершено какое-либо другое преступное деяние, например, преступление ненависти, сообщила агентству LETA полиция.

Водитель такси, участвовавший в этом деле, использовал профиль мобильного аппликации компании такси, принадлежащий другому водителю.

Но полицейские выяснили истинного человека, который водил машину. У него взято объяснение и в уголовном процессе продолжается расследование.

Государственная полиция оценивает этот случай как чрезвычайный и призывает жителей сообщать также о подобных случаях, звоня полиции по номеру 110, обращаясь в ближайший участок лично или отправляя заявление в электронной форме, подтвержденную электронной подписью, на электронную почту: pasts@vp.gov.lv.

Как сообщалось ранее, в социальной сети Facebook широкий резонанс получил пост, в котором девушка поделилась неприятным опытом использования услуги такси Bolt.

TVNET поговорил с Раймондом Берзиньшем, региональным менеджером Bolt в Латвии, который сообщил, что компания связалась с водителем и отказала ему в возможности работать с приложением Bolt.