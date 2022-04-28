В Латвии стартует кампания о диагностике и тестировании ВИЧ

Ежегодно в Латвии ВИЧ-инфекция диагностируется в среднем у 300 человек, что ставит Латвию на второе место среди стран Европейского союза и Европейской экономической зоны по количеству новых случаев на 100 000 жителей.
Люди, которые не знают свой ВИЧ-статус, могут заразить других, не осознавая этого.
В открытии кампании примут участие министр здравоохранения Даниэль Павлютс, инфекционист Клинической университетской больницы имени Страдиньша Виестур Звирбулис, семейный врач Зане Крейцберга, представитель организации AGIHAS Мара Веселова и представитель молодежи Гриета Сипениеце.
Мероприятие пройдет в Доме науки Латвийского университета и будет транслироваться на странице SPKC в Facebook.
Посетители дискуссии могут пройти бесплатный тест на ВИЧ в кабинете 105 Дома науки Латвийского университета с 13:00 до 16:00.
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