В Латвии стартует кампания о диагностике и тестировании ВИЧ

Сегодня в 14:00 Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) на мероприятии по открытию кампании "Все ли так хорошо, как кажется? Пройди тест на ВИЧ!" расскажет о важности диагностики и тестирования на ВИЧ, необходимости участия семейных врачей в тестировании на ВИЧ, а также стигматизации этой инфекции, сообщили агентству LETA в SPKC.