Чт, 28.04.2022
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Кариньш ушел в отпуск на четыре дня

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш с сегодняшнего дня находится в четырехдневном отпуске, сообщили агентству LETA в бюро премьера.

В это время его обязанности будут исполнять вице-премьер, министр юстиции Янис Борданс и министр финансов Янис Рейрс.

В офисе премьер-министра заверили, что Кариньш во время отпуска продолжит активно следить за событиями в стране, а также за ситуацией в Украине и в случае необходимости немедленно вернется к исполнению обязанностей.

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