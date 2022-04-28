Кариньш ушел в отпуск на четыре дня
Премьер-министр Кришьянис Кариньш с сегодняшнего дня находится в четырехдневном отпуске, сообщили агентству LETA в бюро премьера.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш с сегодняшнего дня находится в четырехдневном отпуске, сообщили агентству LETA в бюро премьера.
В это время его обязанности будут исполнять вице-премьер, министр юстиции Янис Борданс и министр финансов Янис Рейрс.
В офисе премьер-министра заверили, что Кариньш во время отпуска продолжит активно следить за событиями в стране, а также за ситуацией в Украине и в случае необходимости немедленно вернется к исполнению обязанностей.
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