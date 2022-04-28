Начальник Госполиции: Пришедших к памятнику 9 мая пропаганда покажет как сторонников России

Госполиция в сотрудничестве с другими правоохранительными органами активно готовится к охране общественного порядка 9 мая, учитывая повышенный риск провокаций. Полиция призывает жителей сообщать о случаях прославления и оправдания войны и использовании неразрешенной символики.

Как указал Рукс, в этом году есть основания полагать, что могут произойти провокации, но тем, кто их планирует, необходимо иметь в виду, что Госполиция будет действовать решительно. Также люди, которые придут к памятнику, должны понимать, что они будут "втянуты в пропагандистскую машину".

"Представители пропагандистов снимут людей, которые сюда придут, и покажут на своих телеканалах как сторонников России", - предостерег начальник полиции.

Госполиции известно много случаев, когда, несмотря на предупреждения, распространяются призывы прийти в парк Победы 9 мая. Он подчеркнул, что полиция будет твердо пресекать оправдание войны и привлекать за это к ответственности.

"В настоящее время могу с уверенностью сказать, что ситуация находится под контролем. Разумеется, за секунду раскрыть преступление невозможно, нельзя возле каждой нарисованной буквы Z приставить полицейского и вести долгое активное расследование. Но мы работаем и будем привлекать к ответственности. Терпимости к оправданию войны нет и не будет", - заявил начальник Госполиции.

Как сообщалось, Рижское самоуправление не разрешило ни одно из заявленных на 9 мая мероприятий у памятника Победы в Пардаугаве.

На 9 мая у памятника было заявлено проведение традиционного публичного празднования Дня победы, которое обычно организует общество "9мая.lv". Как сообщалось ранее, самоуправление не выдало разрешения на это мероприятие, более того, недавно Сейм внес изменения в закон о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий, которые запрещают проведение таких мероприятий.

В соответствии с положениями закона о собраниях, шествиях и пикетах поступила заявка на проведение в указанном месте еще трех собраний: два из них предполагалось посвятить памяти погибших в боях с фашистской Германией во время Второй мировой войны, а еще одно - осуждению осуществленного режимом президента России Владимира Путина вторжения в Украину.

"Ни одно из ранее заявленных собраний не будет разрешено из соображений безопасности. Организаторы одного собрания отозвали свое заявление", - сообщила представитель пресс-службы думы Эдите Матусевича.

Как сообщалось, в начале апреля Сейм принял в окончательном чтении закон об объявлении 9 мая днем памяти жертв и пострадавших в Украине.

Кроме того, введен запрет на использование пиротехнических изделий 9 и 10 мая 2022 года.

Срок действия закона истекает 11 мая.

Ранее Рижская дума объявила, что комплекс памятника в парке Победы признан небезопасным, поэтому доступ к нему частично ограничен.