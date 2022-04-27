Рига не разрешила проведение мероприятий 9 мая в парке Победы

Была подана заявка на традиционное торжественное мероприятие в честь 9 мая, которое обычно организует общество 9.maijs.lv. Уже сообщалось, что самоуправление не выдало разрешение на это мероприятие, кроме того, Сейм недавно внес поправки к закону "О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий", которые запрещают проведение таких мероприятий в целом.

В том же месте в соответствии с нормами закона "О собраниях, шествиях и пикетах" были заявлены три собрания, на двух из которых планировалось чествовать павших в борьбе против нацистской Германии во время Второй мировой войны, а на одном - осудить вторжение России в Украину.

"Ни одно из собраний не было разрешено из-за соображений безопасности. Организаторы одного из собраний сами отозвали свою заявку", - указала представитель думы Эдите Матусевича.

Ранее уже сообщалось, что Сейм принял в окончательном чтении законопроект об объявлении 9 мая этого года днем памяти погибших и пострадавших от агрессии России в Украине.

Также запрещено использование пиротехники 9 и 10 мая 2022 года.

Кроме того, комплекс памятников в парке Победы был признан небезопасным, поэтому самоуправление оградило доступ к нему.