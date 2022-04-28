Киеву удачно переданы 11 подаренных Рижской думой автобусов

Все 11 автобусов поздним вечером удачно были доставлены до польско-украинской границы, где их передали представителям киевского транспортного предприятия. Как проинформировали в Рижской думе, водители предприятия Rīgas satiksme уже отправились в обратный путь.

За безопасность автобусов по дороге в Украину заботились латвийские, литовские и польские полицейские, никаких происшествий зафиксировано не было.

Напомним, автобусы отправились в путь во вторник утром. Автобусы загружены средствами гигиены, лекарствами, продуктами питания, запчастями.

Галерея: Рига подарила Киеву 11 автобусов

Посол Украины в Латвии Александр Мищенко поблагодарил жителей Риги и Латвии за помощь. "Это большая поддержка населения и инфраструктуры, пострадавших от российского вторжения", - сказал посол.