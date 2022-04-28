СМИ: волонтера Красного Креста депортировали в Россию и там пытали

Первые несколько дней волонтера держали в Украине недалеко от места его задержания. В помещении площадью 28 квадратных метров содержалось около 40 гражданских лиц.

"Нас били автоматами, били, пинали. Мне закрыли глаза и связали руки скотчем за спиной. Применяли электрошок и требовали информацию о вооруженных силах", - сказал волонтер "Красного креста" через три недели после освобождения. "Один солдат был очень молод, почти ребенок. Он бил людей током по шее, лицу и коленям. Как будто это его забавляло", - добавил волонтер.

Он пробыл в Украине меньше недели, а потом был переведен в Беларусь. "Они думали, что мы ничего не видели, но я видел места, через которые мы проезжали - Иванкову, Чернобыль, а потом мы пересекли границу", - говорит он.

В Беларуси вручили выдали документ, удостоверяющий личность, выданный Российской Федерацией. Затем его перевели в тюрьму в России.

"Пытки продолжались. Нас унижали, заставляли сидеть на коленях и стоять в неудобных позах. Если мы смотрели им в глаза, нас били. Если мы делали что-то слишком медленно, нас снова били. С нами обращались как с животными", - вспоминает волонтер.

Он насчитал в тюрьме 72 заключенных, но мог слышать других людей в тюрьме. "Мы пытались поддерживать друг друга", - говорит он. "Иногда мы не могли поверить, что все это происходит. Казалось, что мы перенеслись из 21-го века в 16-й век".

7 апреля волонтера и трех украинок из другой тюрьмы вертолетом доставили в тюрьму, которая находилась в Крыму. Женщины заявили, что их тоже били. Никто из заключенных не знал, куда их везут, но солдаты часто упоминали слово "обмен".

Заключенных из Крыма отвезли на машине на расстояние примерно в 30 километрах от Запорожья, где им разрешили перейти мост на подконтрольную Украине территорию. Путь занял два дня, и только 9 апреля их отпустили.

"Это стопроцентная правда, что там [в России] содержатся украинские мирные жители", - сказал волонтер Красного Креста.

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