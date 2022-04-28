Павлютс: надо просвещать молодежь о ВИЧ и СПИДе

По его словам, вчера состоялась встреча с представителями здравоохранения и образования о том, как усилить элементы санитарной грамотности в новой модели обучения, основанной на компетенциях, и просвещать молодежь.

Ежегодно в Латвии ВИЧ диагностируется примерно у 300 человек, и это один из самых высоких показателей в ЕС.

Как отметил врач-инфекционист Клинической университетской больницы имени Страдиньша Виестур Звирбулис, количество случаев СПИДа и ВИЧ больше всего именно среди молодежи. По его мнению, единственное оружие против этого - скрининг и презервативы.

"Инфекции заразны и могут передаваться от одного человека к другому. В отличие от Covid-19, они не летают по воздуху и безопасны рядом с больным ВИЧ, но половая жизнь в молодом возрасте является фактором, позволяющим инфекции распространяться дальше", - сказал он.

Как отметила семейный врач Зане Крейцберга, люди часто считают, что они не заражены ВИЧ или СПИДом, заявляя, что они не могли нигде заразиться. Затем начинаются разъяснения, и оказывается, что часто имеют место половые контакты без использования презервативов, оральный секс, не исключающий возможности заражения, косметические и лечебные процедуры без использования стерильных инструментов.

Мара Веселова, представитель ассоциации AGIHAS, также указала, что в Латвии существуют предубеждения, люди живут в вечном страхе заразиться ВИЧ, допуская, что он может "течь даже из-под крана".

При этом она подчеркнула, что молодежь в школах не просвещают на такие темы, но им это и не интересно, потому что есть экзамены, "тусовки", а лекции об использовании презервативов вызывают только усмешку.

Аналогичного мнения придерживается и Павлютс, который заявил, что в латвийском обществе есть стыд относительно ВИЧ и СПИДа.

По мнению Звирбулиса, лучше всего было бы сдавать тест на ВИЧ раз в год вместе с общим анализом крови.