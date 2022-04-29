Шольц: Германия должна готовиться к отказу от российского газа

"Примет ли и какое решение правительство России на этот счет - предположения, но к нему надо быть готовым", - сказал канцлер.

Он добавил, что правительство Германии начало готовиться к такой возможности еще до вторжения России в Украину 24 февраля.

В среду, 27 апреля, РФ приостановила поставки газа в Болгарию и Польшу, заявив, что они те отказались оплачивать импорт газа в рублях.

София и Варшава пояснили, что выполнили свои обязательства по договорам.

Хотя Германия работает над снижением своей зависимости от российских энергоресурсов, правительство отказывается от эмбарго, чтобы избежать негативных последствий для экономики.