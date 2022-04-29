Пт, 29.04.2022
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Рейнис Знотиньш, депутат Сейма

Шольц: Германия должна готовиться к отказу от российского газа

ФОТО: Anna Moneymaker/AFP

Германия должна быть готова к тому, что Россия приостановит поставки газа в страну, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Токио в четверг, 28 апреля.

"Примет ли и какое решение правительство России на этот счет - предположения, но к нему надо быть готовым", - сказал канцлер.

Он добавил, что правительство Германии начало готовиться к такой возможности еще до вторжения России в Украину 24 февраля.

В среду, 27 апреля, РФ приостановила поставки газа в Болгарию и Польшу, заявив, что они те отказались оплачивать импорт газа в рублях.

София и Варшава пояснили, что выполнили свои обязательства по договорам.

Хотя Германия работает над снижением своей зависимости от российских энергоресурсов, правительство отказывается от эмбарго, чтобы избежать негативных последствий для экономики.

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