Солнечное затмение - уже в эти выходные. Где его можно будет наблюдать?

В странах мира, где не будет заметно это необычное явление, за ним можно будет следить онлайн.

На этот раз Луна затмит Солнце примерно на 64% - в зависимости от того, в какой стране мира окажется наблюдатель, сообщило NASA.

Поэтому это затмение считается частным. "В живую" его можно будет увидеть в южных районах Южной Америки и вокруг Антарктиды. При наблюдении за затмением важно соблюдать осторожность - надевать специальные очки, никогда не смотреть прямо на солнечный свет.

Затмение можно будет наблюдать начиная с 18:45 по Гринвичу, его максимум настанет в 20:41, закончится затмение в 22:37.

Полных солнечных затмений в 2022 году не ожидается, но 25 октября в Европе, Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Западной Азии можно будет наблюдать частные затмения, сообщает NASA.

Портал timeanddate будет вести прямую трансляцию на своем YouTube-канале здесь!