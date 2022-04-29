Солнечное затмение - уже в эти выходные. Где его можно будет наблюдать?
Уже в субботу, 30 апреля, Луна встанет между Солнцем и Землей и во многих уголках мира появится возможность наблюдать относительно редкое природное явление - солнечное затмение.
Уже в субботу, 30 апреля, Луна встанет между Солнцем и Землей и во многих уголках мира появится возможность наблюдать относительно редкое природное явление - солнечное затмение.
В странах мира, где не будет заметно это необычное явление, за ним можно будет следить онлайн.
Поэтому это затмение считается частным. "В живую" его можно будет увидеть в южных районах Южной Америки и вокруг Антарктиды. При наблюдении за затмением важно соблюдать осторожность - надевать специальные очки, никогда не смотреть прямо на солнечный свет.
Затмение можно будет наблюдать начиная с 18:45 по Гринвичу, его максимум настанет в 20:41, закончится затмение в 22:37.
Полных солнечных затмений в 2022 году не ожидается, но 25 октября в Европе, Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Западной Азии можно будет наблюдать частные затмения, сообщает NASA.
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