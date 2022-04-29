Сб, 30.04.2022
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Василиса Володина о том, что принесет первое затмение этого года

Иллюстративное фото ФОТО: unsplash.com/Justin Dickey

Первое затмение этого года - солнечное затмение - ждет нас уже завтра, 30 апреля. О его влиянии и последствиях в своем Instagram рассказала известный российский астролог Василиса Володина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ВАСИЛИСА ВОЛОДИНА. АСТРОЛОГ (@vasilisa.volodina)

Несколько из перечисленных астрологом особенностей, которые нужно учитывать, а также что принесет это затмение, согласно звездам:

  • если новые события - то только глобальные, в свою очередь старые сценарии, возможно, будут развиваться по-новому. 
  • продолжительность затмения - чуть меньше 4 часов, получается, его итоги будут действовать чуть меньше 4 лет.
  • "Это затмение не такое пугающее, как его последние собратья, и это хочется отметить особенно".
  • "Управители затмения Венера и Юпитер в Рыбах, по свидетельствам древних авторов, обещают прекрасный урожай в последующие за затмением месяцы и примирение враждующих сторон. Проверим", - пишет астролог. 
  • Могут быть обильные плодородные ливни, при этом с сильными грозами и "кое-где" бушующими водами.
  • Дни до 20 мая требуют осторожности в принятии решений и умения контролировать свои эмоциональные реакции. Астролог подчеркивает, что существует риск влипнуть в нехорошую историю, если поспешить и пойти за первым порывом.

"Рядом с неделями затмения всегда велики риски серьезно поменять жизнь. Если вы именно этого и хотели - вперед! Но я вас предупредила",

- пишет Василиса Володина.

В свою очередь астролог, нумеролог, таролог Тиана Атлас в интервью для Harper's Bazaar отметила, что первое затмение этого года должно принести "мощную энергию позитивных перемен". Она также предупредила: "Принятые решения или договоренности будет практически не изменить. Поэтому стоит быть крайне внимательными в этот период".

Всего в этом году ожидаются четыре затмения.

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