Президент Латвии накопил более 470 тысяч евро

Первое лицо государства задекларировал накопления в 189 794 евро в Латвийском филиале Luminor Bank и 284 877 евро в банке Banque et Caisse d' Epargne de l' Etat в Люксембурге. Накопления президента в прошлом году выросли на более чем 38 000 евро.

В финансовые инструменты президент вложил 1 080 634 евро. У Левита есть средства в шести фондах вложений - в общей сложности 570 610 евро, а также другие вложения в размере 510 024 евро.

В собственности президента Латвии есть две квартиры в Риге, квартира в Цесисе, два участка земли в Марупской волости и земля в Энгурской волости. В свою очередь, в совместной собственности Левитсу принадлежит земля в Риге. В декларации указаны также другая недвижимость, которые не расшифрованы. Так Левитсу принадлежат участки в Энгурской волости, а в совместной собственности - в Риге и Тукумсе.

В декларации прошлого года указано, что зарплатой Левитс получил 71 853 евро. Он задекларировал также другие доходы от канцелярии президента в размере 4583 евро, а также компенсацию в размере 14 304 евро.

На пенсию из государственного агентства социального страхования Левитс в прошлом году получил 1496 евро, а на пенсию из Германии - 1668 евро. В процентах от Luminor Bank он получил 13 евро. В 2021 году Президент получил наследство стоимостью 275 000 евро.

Левитт задекларировал долговые обязательства стоимостью 1086 евро, а также взносы финансовых средств в фонды вложений на общую сумму в 203 781 евро. В собственности президента находится автомобиль Mercedes Benz a160 2009 года выпуска.