Фото и видео ⟩ Криминалисты вновь у Бронзового солдата: на стене появилась надпись "Слава Украине"

По словам руководителя производственной службы Ида-Харьюского отделения Инны Тоатер, что на Бронзовом солдате желтым цветом была нарисована свастика, на металлических табличках слева и справа от солдата было написано "Нет войны", а за памятником - "Слава Украине".

"Памятник на данный момент очищен, но на месте происшествия еще работают криминалисты", - сказала она.

"С помощью записей камер наблюдения на данный момент установлено, что деяние было совершено двумя мужчинами около часа ночи. Мы продолжаем обрабатывать записи камер, чтобы установить маршрут преступников и их личности", - сказала Тоатер и добавила, что в связи со случившемся начато уголовное производство по статье об осквернении памяти умерших.

Не рассматривает ли полиция вариант взять мемориальные объекты под охрану до 9 мая?

"На военном кладбище установлены камеры видеонаблюдения, которые передают видео в режиме реального времени оперативному дежурному полиции в Центр тревоги, а также технически усилили охранную систему. Военное кладбище и мемориал памяти жертв коммунизма постоянно проверяются патрулями полиции", - прокомментировал руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Пирко Пярила.

Только на этой неделе полиция сообщила, что личность повредившего в середине апреля орден на груди Бронзового солдата установлена, им оказался сын депутата Рийгикогу центриста Виктора Васильева.

Полиция начала в связи со случившемся уголовное производство и, по словам руководителя производственной службы Ида-Харьюского отделения Инны Тоатер, это деяние может быть наказано денежным взысканием или тюремным заключением сроком до одного года.