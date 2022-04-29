Суд отменил запрет на показ пяти российских телеканалов

Об этом сообщил глава NEPLP Иварс Аболиньш в своем Twitter. При этом он отметил, что NEPLP будет оспаривать это решение, потому что "суд, к сожалению, не понял суть и обоснование решения [NEPLP]".
NEPLР приостановил распространение этих каналов 7 марта 2022 г. Причиной было названа связь этих телеканалов с "Газппромбанком", попавшим под санкции Управления по контролю над иностранными активами США (OFAC).
В ходе рассмотрения дела было установлено, что эти телеканалы не подпадают под санкции OFAC. Также суд не установил признаков угрозы национальной безопасности или интересам общества от распространения этих программ.
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