Суд отменил запрет на показ пяти российских телеканалов

Об этом сообщил глава NEPLP Иварс Аболиньш в своем Twitter. При этом он отметил, что NEPLP будет оспаривать это решение, потому что "суд, к сожалению, не понял суть и обоснование решения [NEPLP]".

Tiesa uzskata, ka Latvijas informatīvajā telpā brīvi par darboties OFAC sankcijām pakļautas programmas pic.twitter.com/4rLFqMyBBL — Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) April 29, 2022

NEPLР приостановил распространение этих каналов 7 марта 2022 г. Причиной было названа связь этих телеканалов с "Газппромбанком", попавшим под санкции Управления по контролю над иностранными активами США (OFAC).

В ходе рассмотрения дела было установлено, что эти телеканалы не подпадают под санкции OFAC. Также суд не установил признаков угрозы национальной безопасности или интересам общества от распространения этих программ.