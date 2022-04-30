Левитс: участие в субботнике - признак латышского самосознания

Как сообщила заведующая медиацентром канцелярии президента Юстине Дейчмане, при этом президент подчеркнул, что в наши дни человечество победило природу, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы она не исчезла. По мнению Левитса, это этическая задача для людей, которую сегодня можно выполнить путем объединения сил.

"Если мы посмотрим на историю нашего народа, фольклор и культуру, увидим, что люди всегда помогали друг другу, вместе отправляясь приводить в порядок поля.

Это наша традиция, которую мы пронесли по всему миру: наше движение весенних субботников уже укоренилось более чем в 150 странах",

- говорит Левитс.

Сегодня президент с супругой Андрой Левите, сотрудниками канцелярии президента и Латвийского паралимпийского комитета работают в Бишумуйже на очистке участка земли, на котором планируется строительство Латвийского паралимпийского спортивного центра.

Галерея: Большой субботник Латвийского паралимпийского комитета

Как уже сообщалось, утром субботы более чем в 1000 мест Латвии начался Большой субботник.

По информации руководителя Большого субботника Виты Яунземе, к вечеру пятницы было зарегистрировано 1148 пунктов уборки.

Яунземе отметила, что сегодня у людей еще есть возможность присоединиться к субботнику и выйти на один из маршрутов по благоустройству или уборке территории или отправиться собирать мусор в индивидуальном порядке.

Как сообщалось ранее, Большой субботник проводится в Латвии уже 15-й год подряд.