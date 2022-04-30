В Лиелварде на переезде микроавтобус столкнулся с поездом
Вечером в пятницу в Лиелварде на железнодорожном переезде произошло столкновение микроавтобуса с дизельным поездом, сообщает агентство LETA.
Вечером в пятницу в Лиелварде на железнодорожном переезде произошло столкновение микроавтобуса с дизельным поездом, сообщает агентство LETA.
По информации Госполиции, ДТП произошло в 21 час на переезде на улице Ледманес. В аварии пострадал автомобиль Ford Transit.
В результате столкновения в медучреждение был доставлен один человек.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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