Сб, 30.04.2022
Я очень приблизительно знала, кто такая Симоньян. Теперь знаю. Это человек, пренебрегающий любыми нормами морали и этики. Лайма Вайкуле, латвийская певица
Лайма Вайкуле, латвийская певица

В Лиелварде на переезде микроавтобус столкнулся с поездом

Железнодорожный переезд. Иллюстративное фото ФОТО: Schutterstock.com

Вечером в пятницу в Лиелварде на железнодорожном переезде произошло столкновение микроавтобуса с дизельным поездом, сообщает агентство LETA.

По информации Госполиции, ДТП произошло в 21 час на переезде на улице Ледманес. В аварии пострадал автомобиль Ford Transit.

В результате столкновения в медучреждение был доставлен один человек.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back