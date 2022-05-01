В Даугавпилсе за последние два десятка лет не было ни единой реальной попытки спасти озеро Губище. Более того, за это время в акватории озера никакие работы не проводились, а на берегу — проводились ограниченные и чаще косметические, типа вырубки тростника и установки скамеек. Это мало влияло на уровень воды и состояние экосистемы, умирающей вместе с озером.

Озеро Губище в Даугавпилсе. Особенно печально оно выглядит со стороны микрорайона Химиков. Фото с дрона: Евгений Ратков (17 апреля 2022 года) ФОТО: Евгений Ратков/Chayka.lv

Озеро Губище в Даугавпилсе. Особенно печально оно выглядит со стороны микрорайона Химиков. Фото с дрона: Евгений Ратков (17 апреля 2022 года) ФОТО: Евгений Ратков/Chayka.lv

Озеро Губище в Даугавпилсе. Особенно печально оно выглядит со стороны микрорайона Химиков. Фото с дрона: Евгений Ратков (17 апреля 2022 года) ФОТО: Евгений Ратков, Chayka.lv

Несмотря на то, что проблема с обмельчанием озера изучалась многократно и делались рекомендации по спасению, чиновники не закладывают в городской бюджет деньги на работы по выполнению этих рекомендаций, а некоторые из них даже думают, что озеро спасти от полного усыхания невозможно.

Но умирающие озера — не слишком большая редкость, особенно в эпоху глобального потепления, из-за которого водный баланс становится проблемой целых океанов. И решения в разных странах есть. О некоторых из них "Чайка" говорила с латвийскими и иностранным специалистами.

Хотя они предлагают разное видение и разные решения, они сходятся в одном: проблему озера необходимо решать комплексно. Часть действий должна быть направлена на качественный приток воды, а часть — на удержание и фильтрацию.

Предыдущие части расследования можно прочитать здесь:

Любимое место отдыха, токсичная клоака и могила экскаватора. Как менялась судьба озера Губище в Даугавпилсе. Расследование Чайки, часть 1.

Губище умирает. Кто в этом виноват. Расследование Чайки, часть 2.

Решения от профессора Даугавпилсского университета

Артур Шкуте ФОТО: Евгений Ратков, Chayka.lv

Профессор Даугавпилсского университета, доктор биологических наук Артур Шкуте проводил исследования и писал проекты об озере Губище трижды.

В одном из исследований от 2016 года специалисты научно-инженерной компании из Риги GeoExpert пришли к заключению, что гидроизоляция части дна может помочь решить проблему исчезновения воды. Шкуте, проводивший свои исследования несколько лет назад, тоже считает, что такая мера может помочь, если её делать в комплексе с другими действиями, связанными с возвращением воды в озеро.

Губище уникально тем, что не подпитывается грунтовыми водами, только дождевыми, хотя раньше было по-другому. Ещё несколько десятилетий назад у Губища были грунтовые источники, но эти источники исчезли.

Потому в озере необходимо пытаться наладить как отток, так и приток воды.

Что ещё предложил Шкуте:

Установка фонтана вместо кораблика могла бы помочь создать аэрацию (перемешивание воды и обогащение кислородом). Вода стала бы чище за счёт естественных процессов. В обогащённой кислородом воде хорошо приживаются дафнии, крошечные планктонные рачки, которые фильтруют воду, съедают ненужные водоросли, а сами являются пищей для рыб.

Артур Шкуте в одном из проектов хотел повернуть ливневую канализацию к озеру, но когда стал разбираться с сетями, оказалось, что канализация домов перемешана с ливневой канализацией (не соблюдались стандарты при строительстве), а такой сток вредит озеру. Можно попробовать всё-таки повернуть ливневую канализацию к озеру, чтобы обеспечить приток новой воды.

Установка очистного сооружения могла бы помочь остановить попадание в озеро грязной воды, которая образуется из-за неправильно сделанной канализации.

Самое главное, что стоит помнить, предпринимая какие либо действия сейчас, это важность двух пунктов, которые не могут существовать друг без друга: вода не должна уходить и должна прибывать чистая вода.

Если сделать одну часть — то это не даст должного результата. Например, нельзя только положить гидроизоляционный материал, чтобы вода не уходила. Нужно подумать о сточных водах — они будут помогать поддерживать уровень воды в отсутствие естественного притока из грунтовых вод.

Решения гидроинженера Эйнара Пундурса

Эйнарс Пундурс – инженер-гидротехник, который, к тому же, жил возле Губища до 1985 года. Он помнит, когда здесь были пляжи и купались люди. Также он успел застать, как озеро вскапывали в 1970 годах, и эти воспоминания тоже влияют на его восприятие рекомендаций, что можно и нельзя делать с Губищем.

Эйнарс Пундурс ФОТО: Из личного архива

Например, он считает, что вполне нормально копать сапропель или органические отложения, чтобы углублять дно. Он видел, как озеро копали много раз, и от этого уровень воды не падал.

В то время как Артур Шкуте считает, что делать этого нельзя: "Копать сапропель — это как пробку в ванной открыть".

Эйнарс Пундурс сейчас живет и работает в Риге, в том числе преподает ряд курсов по гидравлике и рыбоводству в Латвийском сельскохозяйственном университете.

В прошлом он консультировал руководство Даугавпилса о состоянии не только Губища, но и других озер.

Он рассказывает, что озеро Губище соединено со Стропским озером, а там уменьшается уровень воды, так как не работает бывший завод химического волокна, который раньше качал воду из реки Даугавы для собственных производственных процессов, а потом сливал в Стропы.

Кроме того, много лет назад кто-то разрушил шлюз, который был установлен в советское время на маленькой речке, вытекающей из Стропского озера. Он препятствовал оттоку воды.

В итоге уровень воды в Стропах понизился на 60 см.

В 2021 году город чистил берега Строп от ила (сумма проекта — 344 850 евро), также в прошлом году мэр Андрей Элксниньш отрапортовал о завершении работ по закупке шлюза.

Однако, приехав к шлюзу 21 апреля этого года, "Чайка" увидела там лишь две бетонные плиты, выполняющие его роль. Позже в УКХ мы выяснили, что "вопрос о восстановлении шлюза движется вперёд, готовится техническая документация для дальнейших строительных работ".

Эйнарс Пундурс также говорит, что сейчас следует очистить старый берег Губища, который находится у еврейских кладбищ, и берег со стороны химзавода, пока его можно спасти. Но часть со стороны озера Стропы и католических кладбищ — уже, скорее всего, не спасти.

А вот гидроизоляция, по мнению гидроинженера, Губищу не поможет — разве что заложить ею всё дно. "Но тогда это уже будет бассейн", — говорит он.

В любом случае, только лишь гидроизоляция не решит проблему, нужно решать её в комплексе. Специалист считает, что можно было бы углубить природную часть озера со стороны бывшего завода химического волокна.

Но за озером нужно следить круглый год, а не тогда, когда появились проблемы. Это подтверждается и многочисленными рекомендациями и исследованиями озера. Например, исследование 2005 года, расписывало 8 пунктов рекомендаций, что делать в течение каждого года для поддержки и оценки здоровья озера.

Эйнарс Пундурс говорит, что решений достаточно, но они не будут лёгкими и будут стоить денег. Самое простое для Губища решение — это наблюдать, как после поднятия уровня в озере Стропы, поднимется и уровень воды в Губище, но неизвестно, как быстро.

Что ещё предлагает сделать гидроинженер:

Выкупить у частных владельцев землю и возрождать озеро, чистить его со всех сторон на постоянной основе.

Обустроить хороший пляж и не давать ему зарастать.

Одним из важнейших пунктов Эйнарс Пундурс называет возможность продолжения исследований озера Даугавпилсским университетом (для этого нужно финансирование), потому что многие пункты, которые хотел сделать Артур Шкуте (фильтрация воды, аэрация с помощью фонтана, кроме гидроизоляции от GeoExpert) могут помочь озеру.

Городу не помешал бы гидроинженер, который мог бы составить детальный план действий для конкретного озера, потому что сейчас, по мнению Эйнарса Пундурса, самоуправление без такого плана ходит по кругу.

Решения от шведского специалиста

Стен-Оке Карлссон (Sten-Åke Carlsson) — шведский ученый и инженер, который занимается изучением и решением разных проблем, связанных с загрязнением и обмельчанием озер.

Стен-Оке Карлссон ФОТО: Стефан Каллстиген

В частности, он изобрёл метод ("осаждение фосфора") очистки озерных вод путём создания искусственного нового слоя поверх токсичных осадков дна.

Этот метод напоминает ту самую гидроизоляцию, которую предложили делать на озере Губище, профессор Стен-Оке Карлссон своим методом "вылечил" (именно это слово он использует) многочисленные озёра в Швеции: Lejondalssjön — Upplands Bro 1992, 1994; Bagarsjön — Nacka, 1997; Flaten — Älta 2000; Långsjön — Huddinge 2006; Malmsjön — Vårby 2005; Trekanten — Liljeholmen 2011; Säbyviken, Björnö — och Torpein fjärdarna på Ingarö Baltic 2020, 2012, 2013; Långsjön — Nacka 2016; Kottlasjön — Lidingö 2017; Växjösjön — Växjö 2018; Södra Bergundasjön — Växjö 2019, 2020; Orlången — Huddinge 2019; Norrviken — Sollentuna/Uppl Väsby 2020; Trehörningen — Huddinge 2020; Djurgårdsbrunnsviken — Stockholm 2020; Järlasjön — Nacka 2020; Sicklasjön — Nacka 2020; Lejondalssjön — Upplands Bro 2020 21; Magelungen — Stockholm mfl 2021.

Среди этих озёр были такие, в которых вода была очень грязной, но потом стала настолько чистой, что её можно даже пить. Частичная гидроизоляция прокладывалась со специально оборудованной баржи, после чего повышался уровень воды и улучшалось её качество.

Карлссон говорит, что Швеция сталкивается с аналогичной проблемой, как и Латвия: многие озёра исчезают из-за падения уровня воды. Это частично проблема, производная от глобального потепления — вода испаряется намного быстрее, чем раньше: "Я не думаю, что это ваша проблема. В основе проблемы лежит ваша старая мелиорация и я предполагаю, что понижение уровня воды было ускоренно тёплым летом и сильным испарением".

Карлссон говорит, что для решения проблемы в качестве гидроизоляционного материала можно уложить слой глины, но делать это нужно в комплексе с другими работами, в зависимости от того, насколько заросло озеро и каково качество воды.

Но решения, подходящие для других озер, могут и не подойти для Даугавпилса. Карлссон говорит, что каждому озеру требуется уникальный подход и уникальное решение.

То есть, варианты спасения озера Губище есть, есть и шансы привлечь государственное или европейское финансирование. Но решением проблемы нужно заниматься, а не делать вид. К такому, очевидному, выводу кроме прочих, пришла "Чайка" в результате нашего расследования.

Посмотреть, как выглядит озеро Губище в апреле 2022 года, можно здесь.