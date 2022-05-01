"Согласие" назвало лидеров на выборах в Сейм. Ушакова среди них нет

Планируется, что Лочмеле будет первой в Рижском избирательном округе, Агешин - первый в списке в Курземе, Зариньш - в Видземе, а Морозов - в Земгале. В Партии продолжаются дискуссии о том, кто будет лидером в Латгале, добавил Урбанович.

Планируется, что кандидата в премьеры "Согласие" выдвинет и все кандидаты в Сейм станут известны в момент подачи списка в Центральную избирательную комиссию.

Планируется, что кандидатом на должность премьер-министра станет один из лидеров избирательных округов.

На дебатах во время конгресса прозвучала возможность, что среди прочего на должность премьера можно обсудить кандидатуру Зариньша. Урбанович добавил, что у коллеги очень хорошие перспективы в этом вопросе. Кроме того, руководитель партии в качестве хороших претендентов в кандидаты руководителя правительства видит Агешина и нескольких других членов партии.

Галерея: Конгресс партии "Согласие"

Председатель "Согласия" признал также, что, принимая во внимание внешние обстоятельства, вряд ли партия займет должность премьера в 2022 году.

Планируется, что Урбанович будет стартовать в пятерке рижского списка "Согласия". Кроме того, в столичном избирательном округе будет стартовать депутат Рижской думы Анна Владова.

Председатель правления партии, депутат Европарламента Нил Ушаков подтвердил журналистам, что он не будет кандидатом в премьеры по списку "Согласия".

Выборы в Сейм 14-го созыва пройдут в первых числах октября.