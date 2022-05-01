Ушаков: изменились не мы, а Россия и ее действия

Политик сделал это заявление в ответ на прозвучавшие упреки в "смене окраски".

Нынешняя ситуация определяется преступной войной, начатой Россией на Украине, потому что Россия, к которой мы раньше так хорошо относились, сейчас совершает военные преступления против детей и стариков, подчеркнул Ушаков.

Депутат Европарламента заявил, что большинство делегатов на съезде "Согласия", скорее всего, русские или русскоязычные. В этом контексте политик "Согласия" отметил, что люди, которые были убиты, изнасилованы в Буче и других украинских городах, такие же русские и русскоязычные, как и те, кто находится на съезде или голосовал за партию на выборах.

Ушаков резко раскритиковал решение нынешней Рижской думы отменить бесплатные обеды для некоторых школьников, подчеркнув: нет слов, чтобы описать то, что матерям-одиночкам придется доплачивать за школьное питание.

"Согласие" будет бороться за то, чтобы не допустить двух ошибок, совершенных в Латвии в начале 1990-х годов: социальной катастрофы и очередных ошибок в национальной политике.

"Мы единственные адекватные люди в латвийской политике - и это могло бы стать одним из наших лозунгов", - подчеркнул Ушаков, отметив, что перед выборами в 14-й Сейм снова пройдут предвыборные митинги во дворах жилых домов.

Политик указал, что для спасения своих избирателей партия предлагает собственные решения экономического, социального, инфляционного и энергетического кризиса. "Больше Европы, больше социал-демократии и единая политическая нация - вот чем необходимо заниматься "Согласию", чтобы лучше защитить своих избирателей", - сказал Ушаков, подчеркнув важность сильного Европейского союза.

Политик "Согласия" также подчеркнул, что мстить местным русским, которые не имеют никакого отношения к действиям России, нет оснований. Ушаков отметил, что Кремль не плачет по поводу снижения уровня жизни людей в Болдерае и Даугавпилсе.

В Кремле также не переживают по поводу снесенного памятника, на котором мог быть изображен украинец, и нельзя допускать конфронтации в связи с памятником, добавил Ушаков. Из контекста понятно, что политик говорил о памятнике в парке Победы.

В том же контексте выступила на съезде и депутат Сейма Регина Лочмеле, пообещав пойти к памятнику 9 мая, чтобы быть с теми, кого теперь хотят обвинить во всех грехах мира. В то же время Лочмеле выразила осуждение путинской войне на Украине.

Сегодня на Конгрессе "Согласия" обсуждаются проблемы в стране и вносятся предложения по их решению.

Ранее RUS TVNET публиковал выступление Яниса Урбановича:

Галерея: Съезд партии "Согласия"