Вс, 1.05.2022
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Нил Ушаков, лидер партии "Согласие"

В жилом доме в Икшкиле произошла утечка газа: медикам переданы три человека

Иллюстративное фото ФОТО: Publicitātes foto

Вечером в воскресенье, 1 мая, в жилом доме в Икшкиле произошла утечка газа, после чего медикам были переданы три человека, сообщает агентство LETA.

По информации Пожарно-спасательной службы, в 18:10 был получен вызов в жилой дом в Икшкиле, где произошла утечка газа. Прибыв на место происшествия, пожарные отключили подачу газа и электричества.

В ходе проверки сотрудники Latvijas gāze констатировали, что утечка произошла из поврежденного котла газового отопления.

После инцидента три человека были переданы Службе неотложной медицинской помощи.

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