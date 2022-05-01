В жилом доме в Икшкиле произошла утечка газа: медикам переданы три человека

По информации Пожарно-спасательной службы, в 18:10 был получен вызов в жилой дом в Икшкиле, где произошла утечка газа. Прибыв на место происшествия, пожарные отключили подачу газа и электричества.

В ходе проверки сотрудники Latvijas gāze констатировали, что утечка произошла из поврежденного котла газового отопления.

После инцидента три человека были переданы Службе неотложной медицинской помощи.