Самолеты РФ нарушили воздушное пространство Дании и Швеции. Страны вызвали послов

По данным датских и шведских официальных лиц, самолет Ан-30 в пятницу, 29 апреля, вошел в воздушное пространство Дании над Балтийским морем к востоку от острова Борнхольм, а затем нарушил воздушное пространство Швеции.

Инцидент является "совершенно неприемлемым и особенно тревожным в нынешней ситуации", - написал в Twitter министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, имея в виду военное вторжение России в Украину и напряженные отношения с НАТО, членом которого является Дания.

Министр обороны Швеции Петер Хульквист заявил газете Dagens Nyheter, что нет никаких доказательств того, что нарушение воздушного пространства связано с дискуссиями в Швеции о присоединении к Североатлантическому альянсу после российского вторжения в Украину в конце февраля.