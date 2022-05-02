Пн, 2.05.2022
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Янис Урбанович, председатель парламентской фракции "Согласия"

Самолеты РФ нарушили воздушное пространство Дании и Швеции. Страны вызвали послов

ФОТО: Wikimedia Commons

В министерства иностранных дел Дании и Швеции вызвали послов России в связи с тем, что российский разведывательный самолет нарушил воздушное пространство обеих Северных стран, сообщили министерства.

По данным датских и шведских официальных лиц, самолет Ан-30 в пятницу, 29 апреля, вошел в воздушное пространство Дании над Балтийским морем к востоку от острова Борнхольм, а затем нарушил воздушное пространство Швеции.

Инцидент является "совершенно неприемлемым и особенно тревожным в нынешней ситуации", - написал в Twitter министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, имея в виду военное вторжение России в Украину и напряженные отношения с НАТО, членом которого является Дания.

Министр обороны Швеции Петер Хульквист заявил газете Dagens Nyheter, что нет никаких доказательств того, что нарушение воздушного пространства связано с дискуссиями в Швеции о присоединении к Североатлантическому альянсу после российского вторжения в Украину в конце февраля.

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