Будни космической сверхдержавы: Россия может покинуть МКС из-за санкций

Заявления Рогозина передали два российских государственных СМИ, ТАСС и РИА Новости, заявив, что решение уже принято.

"Решение принято уже. Мы не обязаны о нем говорить публично. Я могу сказать только это - согласно нашим обязательствам, мы уведомим наших партнеров об окончании нашей работы на МКС через год", - сказал Рогозин.

Ранее Рогозин сетовал на то, что глобальные экономические санкции могут вынудить "Роскосмос" приостановить все операции на Международной космической станции вместе с НАСА и Европейским космическим агентством.

"Считаю, что восстановление нормальных отношений между партнерами МКС возможно только тогда, когда будут полностью сняты незаконные санкции", - написал Рогозин в Twitter.

В течение многих лет Международная космическая станция была яркой точкой в ​​американо-российских отношениях, учитывая? какими они были в холодную войну. Однако Россия уже несколько месяцев отдаляется от остального мира, тем самым ставя крест и на серьезном освоении космоса.