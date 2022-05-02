Пн, 2.05.2022
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Билл Гейтс

Будни космической сверхдержавы: Россия может покинуть МКС из-за санкций

ФОТО: Unsplash

Глава российского космического агентства "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия покинет Международную космическую станцию ​​из-за экономических санкций, сообщает Bloomberg.

Заявления Рогозина передали два российских государственных СМИ, ТАСС и РИА Новости, заявив, что решение уже принято.

"Решение принято уже. Мы не обязаны о нем говорить публично. Я могу сказать только это - согласно нашим обязательствам, мы уведомим наших партнеров об окончании нашей работы на МКС через год", - сказал Рогозин.

Ранее Рогозин сетовал на то, что глобальные экономические санкции могут вынудить "Роскосмос" приостановить все операции на Международной космической станции вместе с НАСА и Европейским космическим агентством.

"Считаю, что восстановление нормальных отношений между партнерами МКС возможно только тогда, когда будут полностью сняты незаконные санкции", - написал Рогозин в Twitter.

В течение многих лет Международная космическая станция была яркой точкой в ​​американо-российских отношениях, учитывая? какими они были в холодную войну. Однако Россия уже несколько месяцев отдаляется от остального мира, тем самым ставя крест и на серьезном освоении космоса.

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